«La calidad y el servicio son los retos del futuro» El concesionario estrenó nuevas instalación en 2015, en la A-3 dirección Madrid. Fernando YrurzumCEO - Gerente Centro Porsche Valencia ALEX ADALID Sábado, 27 enero 2018, 00:57

El Centro Porsche Valencia termina de recibir el reconocimiento como mejor concesionario de la marca en 2017 en España, un premio que supone un gran empujón al trabajo que ha realizado Fernando Yrurzum, gerente y co-propietario de la concesión, desde que se embarcó en la apuesta por la marca alemana en 2012.

Nos citamos con Fernando en el mismo concesionario, situado en la A-3 dirección Madrid, en el mismo desvío que nos lleva hacia el conocido centro comercial Bonaire. La instalación, estrenada en 2015 y con una inversión superior al millón de euros, resulta imponente, y alberga en la exposición más de diez unidades con lo último de la marca. El cuidado llega al apartado de 'merchandising', que hace las delicias de cualquier aficionado, y es de los pocos concesionarios en los que vemos un espacio para que los más pequeños puedan jugar.

Fernando, valenciano y camino de los 38 años, es un apasionado por el automóvil. Tras comprar un deportivo con sus primeros ahorros, en su casa le incitaron a venderlo antes de lamentar males mayores. Y Fernando les hizo caso... después de disfrutar varios meses de su máquina. Al hacerlo se vio obligado -como buen aficionado- a coger otro deportivo como parte del pago, y luego repitió la operación, para al final darse cuenta de que estaba ante un negocio que le gustaba bastante. Convenció a unos amigos, ahora socios, para emprender un negocio. De ahí vino el contacto con los grandes concesionarios, lo que les llevó a comprar el Centro Porsche Castellón. Más tarde, en 2012, llegó la oportunidad de adquirir Centro Porsche Valencia.

En 2017, sólo cinco años después, el concesionario ha sido reconocido como el primero en atención y calidad al cliente, primero en postventa y primero en los registros de la financiera. La calidad se mide mediante 'mistery shoppers', clientes de prueba que envían las auditorías sin que los concesionarios sepan quiénes son, y que ponen a prueba el servicio.

En cambio, en Porsche Valencia nada parece enfocado a este tipo de 'auditor misterioso', sino al bienestar de los clientes valencianos. La exposición disfruta de la armonía de coches perfectamente ordenados y dispuestos -Fernando estudió arquitectura-. En la recepción espera una cubitera con cava y varias copas para los clientes más sibaritas, aunque la mayoría prefiere un café o un refresco. Los ambientes están bien dispuestos y dos enormes pantallas proyectan imágenes con los éxitos deportivos y la historia de la marca.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de estos años?

- Conseguir que la gente vuelva a creer en Porsche Valencia. Ganarse la confianza de la gente requiere muchos quebraderos de cabeza y mucho dinero, ya que algunos problemas se terminan solventando con diferentes atenciones. Para ello he utilizado un gran consejo de Ricardo Torrecillas, de Porsche Murcia, que me dijo «haz de un limón agrio una limonada» y se me quedó grabada esa frase. Intentamos hacer de cada problema una situación satisfactoria. Otro de los retos ha sido formar un equipo ilusionado y comprometido, fundamental para el éxito. El resto de las cosas vienen dadas. El producto es estupendo y los éxitos deportivos y el carisma vienen dados por la marca.

- ¿En qué momento hay un antes y un después en Porsche Valencia?

- Las instalaciones, estrenadas en 2015, supusieron un gran salto de calidad, pero el cambio lo hemos dado en la rapidez para detectar, minimizar y solucionar problemas. Aquí podemos hacer cosas mal, como todo hijo de vecino, pero las soluciones son rápidas e intentamos que sean satisfactorias, y hay una gestión personal de los problemas, de la que me encargo yo mismo. Una prioridad es que nuestros errores no repercutan en el cliente, eso es primordial en este negocio.

- ¿Cómo ha cambiado en estos seis años la tipología del cliente y la compra?

- Por ejemplo cada vez se financian más coches, y se hacen por el sistema habitual en otras marcas, que aquí se llama 'Porsche Election' y que permite cambiar de modelo cada pocos años. Esto hace que los clientes, aunque tengan el dinero para pagar el coche, lo invierten en otras cosas que generan dinero para el pago del coche. En cuanto a tipología de gama, ahora mismo vendemos casi un setenta por ciento de gama SUV frente a los deportivos.

- ¿Por qué cada nuevo lanzamiento de Porsche genera controversia?

- La marca está en boca de todo el mundo, por eso cuando se lanza un nuevo modelo siempre hay voces críticas. Las más agudas fueron cuando se lanzó el Cayenne, y fíjate su éxito. Porsche es una marca con una gran esencia deportiva, por lo que al 'porchista' le molestan un poco los nuevos modelos. En cambio gracias a ellos la marca sigue ofreciendo deportivos de alto rendimiento a precios razonables. El sector en el que somos líderes es en el de deportivos de gama alta, con el Porsche 911.

- ¿Cómo se ve el futuro del coche eléctrico y autónomo?

- Si todo el mundo va en esa dirección es mejor no ir en la contraria. En 2019 Porsche lanzará el E-Mission, la primera berlina eléctrica premium, y nosotros ya tenemos pedidos para ese coche. Se puede ir en esa dirección sin perder la esencia de la marca, por lo que también podemos ver coches autónomos o el uso de coches compartidos de la marca sin perder la esencia.

- Como empresario ¿Cómo ves la distribución por medio de grandes compañías, especialmente en Europa?

- Las empresas pequeñas trabajamos de forma diferente. Las multinacionales van a los números, y en las pequeñas empresas te preocupas más por el cliente final. Yo me entero de todos los problemas que suceden, y yo llamo a los clientes que ponen una queja. Son las gestiones más difíciles, y las hago personalmente para tener el control de estas gestiones. En una multinacional las llamadas se pierden, y ese es el lado positivo que tenemos nosotros. La ventaja de una gran empresa es que pueden compartir muchos servicios que reducen los costes.

- ¿Qué novedades traerá la gama Porsche este año?

- Ya se ha publicado que a fianles de años habrá un restyling del Macán y un cambio de modelo de 911. En marzo llega el Cayenne híbrido y en 2019 llegarán la berlina eléctrica E-Mission y un SUV coupé. También un modelo del que la marca no nos ha dicho en qué sector estará, pero que llega este año. La verdad es que no sabemos dónde nos van a caber -risas-.

- ¿Qué será lo más difícil a partir de ahora?

- Mantener el alto nivel de atención y calidad y seguir creciendo con la marca. Son dos importantes retos, pero los afrontamos con tanta ilusión como el primer dia.