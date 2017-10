En busca del compromiso

En la vida hay que cumplir con muchos compromisos. Pareja, trabajo, amigos, hijos... es difícil hacer encaja de bolillos, pero cuando sucede, ¡Eureka! Vale la pena haberlo intentado, aunque a veces, intentando llegar a todos los compromisos, podamos cometer algunos errores.

El Honda HR-V quiere llegar a casi todo, y lo hace con acierto en casi todos los campos. Con 4,3 metros de largo es más corto que el Honda Civic, pero el HR-V ofrece un amplio espacio interior debido a un chasis diseñado para ganar espacio. No tiene versiones de tracción total, lo que permite eliminar la transmisión trasera y dar más tamaño al maletero, de nada menso que 470 litros y, lo que es muy importante, tan profundo como cuadrado, de manera que es muy aprovechable.

Las plazas traseras también son muy amplias y muy cómodas, aunque un pasajero central, como en casi todos los coches, no tiene un gran espacio. El acceso a estas plazas está penalizado por unas puertas que tienen la maneta de apertura oculta y, por tanto, resulta incómoda abrirla, uno de los compromisos entre imagen y facilidad de uso no muy conseguidos.

Con la calidad de Honda

Delante no hay pegas, y el amplio espacio es la norma. Frente al conductor la calidad Honda destaca, y estamos ante unos materiales y montaje que, en muchos casos, son tan buenos como en el CR-V, un coche de precio y clase superior. Muchos mandos son completamente táctiles, como el clima o la pantalla digital central. Esta, como sucede en muchos coches japoneses, no está tan evolucionada como sus rivales europeos. Es táctil pero resulta lenta y algo complicada, aunque es cuestión de cogerle el truco, como a los mandos del clima.

Nos ponemos en marcha y el motor 1.5 gasolina de 130 CV responde bien, pero no es tan deportivo como esperaríamos de la marca. El motor responde, no hace ruido y consume poco, pero sus prestaciones no son de primera línea o no son, por ejemplo, similares a las del motor 1.0 turbo de 130 CV del nuevo Civic. Podemos solucionar el asunto optando por el motor 1.6 diesel de 120 CV, que suena y vibra un poco más pero que tiene mejor respuesta y consume 1,6 litros menos cada 100 kilómetros, una cantidad relevante si hacemos altos kilometrajes. Por cierto, el cambio de marchas en general y su pomo en particular encajarían perfectamente en un coche deportivo, y lo decimos para bien, ya que manejarlo es una delicia.

En marcha las suspensiones son suaves, acogen bien todo tipo de baches y el HR-V se conduce con facilidad a velocidades pequeñas y medias. Si subimos el ritmo, ni aerodinámica, ni motor ni ruido de rodadura ensombrecen un coche silencioso y muy confortable.

Hablemos de precios, y es que el HR-V está disponible desde 21.300 euros con un buen equipamiento y este mismo motor. Es un precio más alto que muchos competidores. ¿El motivo? Calidad, eficacia, espacio o marca hacen que este HR-V tenga una gran atracción.