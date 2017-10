Más batería para el Nissan NV eléctrico La renovada eNV200 tiene más autonomía. MOTOR Sábado, 7 octubre 2017, 01:32

Nissan anuncia una nueva batería para la eNV200, la furgoneta de cero emisiones que a partir de ahora será capaz de llegar más lejos que nunca con una sola carga.

La nueva batería de 40 kilowatios alcanza hasta 280 kilómetros con una carga, lo que supone aumentar en alrededor de 100 km. la autonomía del modelo actual. Además, dado que no ha aumentado el tamaño ni el peso de la batería, los clientes no tendrán que renunciar a espacio ni capacidad de carga. Con la nueva autonomía, el furgón fabricado en España cubre las necesidades diarias del 40 por ciento de los equipos de reparto en Europa. Los precios aún no han sido comunicados, pero se espera que sea un diez por ciento superior al modelo actual.