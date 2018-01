Atracción en formato SUV Nuevo frontal y mejoras en la mecánica para el SUV más grande de la gama Kia. Los todocamino más familiares de Kia, el Sportage y el Sorento, se ponen al día para afrontar un año competitivo y de éxitoKIA SORENTO Y SPORTAGE 2018 CARLOS PANADERO MADRID Sábado, 20 enero 2018, 00:52

Este año la tendencia vuelve a ser los SUV's, esos modelos todocamino con diseños ganadores que han abierto un nicho de mercado al que acuden la totalidad de los fabricantes. Entre distintos tamaños y acabados, son decenas de modelos en los que pensar si se quiere estar a la moda, complicando cada vez más la elección de compra del futuro vehículo.

Sin contar los gustos personales, se suele apostar por marcas y modelos que ofrecen una buena relación calidad precio, y ahí es donde entra Kia. Desde hace unos años, la marca surcoreana ha dado un vuelco a sus ventas con modelos como el Sportage o el Sorento, ahora más atractivos, mejor acabados y muy racionales en cuanto a lo que ofrecen. Ambos modelos son novedad para este año y se posicionan como grandes alternativas del mercado nacional.

CONCLUSIÓN

El más vendido

Sportage y Sorento se han consolidado como una de las más competitivas ofertas en el sector crossover

El buque insignia de Kia sigue siendo el Sportage, un modelo de gran importancia para la marca que supone un buen pellizco de las ventas en el mercado europeo.

En su cuarta generación, el Sportage sufrió una renovación total que ya conocemos, pero en la versión 2018 la novedad es el acabado GT line que incluye cambios para acentuar el diseño actual. En el frontal, los faros reciben un diseño más elegante mientras que el restyling de la parrilla y del faldón ofrece un conjunto con mayor presencia y tintes deportivos. La vista lateral mejora con las llantas de 19 pulgadas y el aumento de las dimensiones, ahora 30 milímetros más largo. Por su parte, la trasera cuenta con doble salida de escape y un difusor inferior de aspecto metálico.

En el interior, la nueva generación del Kia Sportage ofrece un habitáculo más grande, sobre todo en las plazas traseras. El diseño del puesto de conducción es sencillo y está bien orientado, con ciertas mejoras en las calidades. Pero si en algo destaca este SUV es en su elevado equipamiento tecnológico. De hecho, ha obtenido la máxima nota en las pruebas EuroNCAP por introducir medidas de seguridad como la frenada de emergencia, sistema de mantenimiento en el carril, reconocimiento de señales de tráfico, detección de ángulo muerto y alerta de tráfico trasero.

A la venta desde 17.749 euros con motores gasolina 1.6 de 132 y 177 CV, y diesel 1.7 de 115 CV y 2.0 de 136 y 185 CV, hay para escoger entre cinco niveles de equipamiento; Basic, Concept, Drive ,Emotion y GT line-, sistema de tracción delantera y 4x4, así como la posibilidad de montar un cambio automático de doble embrague.

Siete plazas

Disponible en el primer trimestre de 2018, el Kia Sorento evoluciona para adaptarse a un público que demanda espacio y confort para siete ocupantes. Como en el Sportage, la tercera generación del Sorento recibe la nomenclatura GT line que incluye faros antiniebla delanteros con cuatro lámparas LED, pinzas de freno en color rojo, estribos de mayor tamaño, doble salida de escape cromada y el emblema GT line en la carrocería. En el interior pasa más de lo mismo, el nuevo acabado incluye asientos de cuero acolchados con costuras en contraste y el logo bordado, además de unas levas para el cambio específicas y elementos interiores rematados en cromo satinado.

El nuevo Sorento se suma a la alta tecnología con nuevo sistema de entretenimiento, equipo de sonido Harman Kardon y un paquete de seguridad que incluye el sistema de detección de fatiga del conductor, la asistencia para mantener el vehículo en el carril y el asistente dinámico de luces de carretera.

A la venta desde los 29.320 euros, el modelo está disponible con el motor 2.2 diesel que ofrece 200 CV de potencia. Hay para escoger sistema de tracción delantera y 4x4 vinculado a un cambio manual, pero est 2018 el Sorento recibe una caja de cambios automática de ocho velocidades más eficiente que reduce sus emisiones de CO2 de 172 a 159 gramos.

Test drive

Comenzamos la prueba en el norte de Madrid subidos al buque insignia, el Sportage. La primera mejora respecto al modelo precedente se encuentra en el interior. La insonorización del habitáculo es más que notable, apenas entran ruidos de rodadura o de ralentí. El motor 1.6 gasolina es avanzado desde el punto de vista tecnológico. Resulta muy suave en su utilización y sube bien de revoluciones, pero es algo perezoso en las recuperaciones. El trabajo en la suspensión también es de nota, ya que con muelles independientes el SUV de Kia obtiene mayor agilidad y aplomo en las carreteras de montaña. Estos cambios junto a un equipamiento de primera consigue un conjunto muy bien resuelto.

También tuvimos la oportunidad de subirnos al Sorento, equipado con el nuevo cambio automático. En carretera, el funcionamiento del SUV de siete plazas es muy confortable. Tanto el alto equipamiento en seguridad como el nuevo cambio automático son una buena combinación para viajar confortablemente. El motor trabaja con contundencia desde el primer golpe de gas, mientras que la dirección ligera no impide el buen feedback de lo que acontece en la carretera. Cuando lo sometes a un tramo revirado, el peso y su tamaño penaliza su comportamiento, aunque este handicap no supera la comodidad y versatilidad que te ofrece el conjunto del vehículo. Se puede decir que el hermano mayor del Sportage cuesta cada euro que vale y eso no es poco para un modelo que tiene dura competencia.

Con todo esto, ambos modelos reciben el lavado de cara necesario y la tecnología suficiente para enfrentarse a la dura competencia de un segmento que seguirá estando de moda.

Kia se ha consolidado como una de las opciones más habituales en el sector de los SUV de tamaño medio y grande. Tanto el Sportage como el Sorento ofercen alta calidad, buenos motores, mucho equipamiento y precios competitivos, con 7 años de garantía.