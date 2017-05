CICLISMO, AUTOMÓVIL Y CARRETERA

No nos gusta hablar 'en caliente'. Son muchas las ocasiones que las opiniones se convierten en veredictos, los accidentes, que así se llaman al ser fortuitos, toman el calibre de ley y las casualidades cambian las normas y, de este modo, el rumbo de vida de muchos ciudadanos. La convivencia entre automóvil y ciclistas es difícil, pero habitualmente se lleva bien. Son miles los que utilizan la carretera para entrenar y coinciden con miles de usuarios que tratan con seguridad y cortesía a los ciclistas. Todos los sabemos: podrían ser nuestros amigos, padres, hijos o compañeros de trabajo. En cambio sorprende cuanta gente no sabe exactamente qué hacer, si frenar, quedarse en el carril y adelantar como si fuera otro vehículo, si invadir el carril contrario. hay poca formación en este sentido, y con una tele pública de por medio, es una pena que no se incida más en corregir estas acciones.

Ahora bien, el desastre ocurrido en la carretera de Oliva, con tres fallecidos y dos heridos muy graves, tiene un cóctel claro de circunstancias. Alcohol, estupefacientes y, seguramente, somnolencia se dieron cita en el peor momento para que, lo que hubiera sido un topetazo se haya convertido en una desgracia con mayúsculas. La ley debe penar mucho más estos comportamientos. Las retiradas de carnet no deben ser tomadas a la ligera, se deben ejecutar con consideración y devolver el carnet sólo a las personas aptas para ello.

Tras esta noticia nos llega la del atropello al piloto Nicky Hayden, que al escribir estas líneas se debate entre la vida y la muerte. Un ejemplo que significa que hay que hacer algo, empezando por la educación vial de conductores y ciclistas y, sobre todo, endureciendo las normas que atañen a la pérdida de carnet y su recuperación.

Aun así, los accidentes son accidentes, y en pocos años, quizá antes, otras desgracia de gran calibre volverá a acudir a las portadas de los diarios, sólo esperamos que este tipo de sucesos ocurran lo menos posible.