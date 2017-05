LA SIESTA EN EL COCHE

Seguimos con interés, como es lógico, todas las noticias que atañen al futuro del automóvil, y entre ellas siempre destacan las de Elon Musk, el gurú que ha impulsado la movilidad eléctrica gracias al éxito de Tesla, pero que también tiene otras ideas: túneles para la ciudad, camiones eléctricos... o realidades, como la empresa SpaceX que envía satélites al espacio y con la que quiere llegar a Marte o la de placas solares para viviendas, realmente sofisticada. Tesla tiene muchas claves para su éxito en el automóvil, entre otras que a día de hoy es la única marca que ofrece berlinas de gama alta eléctricas que apetece comprar por su atractivo diseño.

Pero Musk ha ido más allá de la habitual belleza que tienen algunos coches y ha hecho hincapié en la conducción autónoma y conectada. Desde hace dos años casi todos sus coches incluyen un conjunto de cámaras y sensores que permiten conducir casi por sí mismos con el modo Autopilot y que, al mismo tiempo, envían una ingente cantidad de datos a la sede de Tesla para seguir mejorando las ecuaciones que permiten que el coche reconozca la carretera y el tráfico y conduzca solo. El sistema parece que está funcionando de maravilla, tanto que Elon Musk afirma que, en un par de años, nos podremos echar una siestecita en el coche. ¿Será posible?

La teoría le avala. Si por ejemplo programamos un viaje de Valencia a Madrid por autovía en el navegador, el sistema podría reconocer que el trayecto es apto para Autopilot y dejarnos dormir un rato a no ser que se enfrente a situaciones complejas en las que debería avisarnos con premura suficiente, verdadero problema de este tipo de sistemas. La idea resulta atractiva, pero no nos convence, y por mucha seguridad que tenga un coche autónomo, todavía no creemos que se pueda ceder el volante con la tranquilidad de echarnos una siesta, aunque es muy probable que en un futuro sí podamos ir durmiendo de aquí a Roma, un alivio para los que temen viajar en avión.