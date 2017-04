Una nueva zona de confort

Cuando se renueva un modelo que se vende bien, muchos fabricantes optan por no tocar lo que funciona, y con un par de detalles aquí y allá, llega al mercado con una imagen más fresca, algo más de equipamiento y las mismas ventas. Realmente ¿por qué cambiar lo que funciona? Quizás por salir de la zona de confort, y eso es lo que ha hecho Ford con el Kuga y, por lo que hemos comprobado en las últimas semanas, lo ha hecho con éxito.

La renovación del SUV de la marca ha llegado con un nuevo diseño, esos habituales retoques aquí y allá que incluyen el que es uno de los mejores equipos multimedia del mercado -de los pocos con un control de voz realmente utilizable- y dos versiones nuevas: ST Line y Vignale cuyo perfil deportivo o de lujo va más allá de lo estético.

Carácter dinámico

El ST apuesta por suspensiones de menor altura, retoques en la dirección, un cambio adaptado a las cualidades deportivas de su imagen y un rendimiento óptimo en carreteras de curvas, cercano a muchos turismos de tamaño compacto. No tiene más potencia, y aunque no le hace falta, no nos extrañan los rumores sobre un supuesto Kuga RS que Ford estaría preparando, ya que el chasis el Kuga ST es magnífico. El motor gasolina, potente y disponible, tiene en cambio un consumo más alto del esperado, sobre todo si le exigimos, pero no hay problema porque también se vende en diesel.

En cuanto al Vignale, hemos pasado aún más kilómetros tras su volante, y realmente se ha logrado el confort y lujo premium que la marca promueve. Detalles como los cristales laterales dobles permiten un aislamiento externo espectacular. Equipamientos como el parabrisas calefactable con deshielo instantáneo, muy útil si vamos a zonas nevadas, el sistema de búsqueda de aparcamiento capaz de ayudarnos a meter el coche en huecos muy pequeños, el portón eléctrico con 'pedal virtual' o el muy buen funcionamiento del sistema de mantenimiento de carril hacen que el Kuga juegue en otra liga, cercana a las marcas de lujo y fuera de la 'zona de confort' habitual en Ford.

Adiós al ruido

El silencio interior es un detalle que implica a todas las fases del diseño: soportes de motor, cierre de puertas con doble aislamiento, perfecta unión de elementos de carrocería o el mencionado doble cristal laminado lateral permiten afrontar al Kuga viajes largos con el mínimo de cansancio. Además, esta versión destaca por la buena disposición de los 180 CV de su motor 2.0 diesel, siempre presentes, y por un consumo razonable, de algo más de 8 litros a velocidades altas. En campo, aunque no ha sido nuestro terreno predilecto, la caja de cambios del tipo doble embargue no es tan eficaz como las tradicionales de convertidor de par, pero es el peaje a pagar por un menor consumo y mejor respuesta.

Cualidades familiares

Con un buen espacio interior, gran mecánica y un equipamiento al máximo, Ford pone una etiqueta al Kuga Vignale de cerca de 40.000 euros, cifra por la que podemos acceder a los modelos de marcas de lujo con un equipamiento base. A cambio Ford ofrece todo tipo de equipamientos a los que se suma el tratamiento de la gama Vignale en cuanto a postventa o la ventaja de contar con mano de obra o recambios a los precios habituales en Ford.

Nos gusta que Ford se arriesgue y apueste por los modelos 'Made in Valencia', donde se fabrican los productos de mayor calidad de la marca en este momento. La gama Vignale se va a extender a casi todos los modelos Ford, un ejemplo del éxito que supone salir de la zona de confort también en el mundo del automóvil, un ejemplo que seguro que seguirán otras marcas.