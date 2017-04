LA NUEVA 'FÓRMULA ALONSO'

La noticia de hace un par de semanas cogió a contrapié incluso a los expertos en F1. Alonso iba a correr las 500 millas de Indianápolis en lugar de la carrera de F1 correspondiente a ese mismo fin de semana, nada menos que el GP de Mónaco. El movimiento, impensable en los tiempos en los que Bernie Ecclestone mandaba en la Fórmula 1 -es decir, hasta esta temporada 2017- es ya un éxito por muchos aspectos.

Por un lado revaloriza ambas categorías. La F1 porque manda a uno de sus mejores pilotos a intentar ganar una carrera que se disputa con coches de menor tecnología, pero de gran prestigio, y la Indy porque ve como una de las estrellas de la F1 quiere ganar en América para aumentar su palmarés. Gana también Liberty Media, la compañía que compró la F1 a Ecclestone y que va a cambiar la F1 actual, especialmente a nivel de promoción y competitividad en pista, y con ello aumentar la difusión, y ganan también Fernando Alonso y los aficionados.

Alonso porque, con muchos años de frustraciones continuadas en la F1, ya que desde 2006 no gana un título y sí ha perdido varios in extremis, ha encontrado no sólo un elemento motivador para su carrera deportiva, sino también muestras de un gran cariño tanto en USA como en la F1, un carisma ganado por su rendimiento y honestidad deportiva, ya que por empatía, no es, digámoslo así, un Valentino Rossi. También gana McLaren, que se libera de la enorme presión que ejerce el asturiano en su entorno en una búsqueda desesperada de resultados que nunca llegan. Y ganamos también los aficionados, que nos haremos un curso rápido de Indy para entender como será ese gran fin de semana en el que un español se lanzará a una de las pocas cumbres deportivas que aún no hemos conquistado.

Es un ejemplo de soluciones disruptoras y de generar ilusión con proyectos de elite. Tomamos nota, son ideas que se pueden aplicar a cualquier reto laboral, empresarial o personal. La 'Fórmula Alonso'.