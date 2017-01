BAILANDO BAJO LA NIEVE

La pasada semana vivimos uno de los clásicos episodios de nieve en la carretera, con el consiguiente atasco en la autovía A-3. Aunque nos sorprenda la noticia, lo cierto es que, cada dos o tres años, una gran nevada colapsa la principal vía de comunicación entre la primera y la tercera capital españolas y deja atrapados a cientos, quizá miles, de conductores. En esta ocasión ha ocurrido casi con premeditación, porque dos días antes sonreíamos al ver la nieve en las playas de Alicante pensando que en Valencia y alrededores no iba a nevar de ningún modo, y parece que los servicios de emergencia, siempre tan rápidos a la hora de alertar de las inclemencias, se confiaron demasiado y no avisaron en tiempo y hora. Un par de accidentes en la carretera hicieron el resto para que a los conductores les pillara de improviso. No es nada nuevo, pero cuando sucede y nos pilla el toro, es un fastidio importante.

Para ponerle remedio hay que utilizar el sentido común y, si vemos que la meteorología es adversa, como ocurrió en esa jornada, cancelar o aplazar el viaje, aunque sea de regreso a casa y tengamos muchísimas ganas de llegar, como es lógico. Ya hemos comentado que en invierno es mejor ir con el tanque de combustible más lleno que vacío porque, si tenemos que pasar la noche 'al raso', con el motor en marcha podremos tener la calefacción puesta y cargar la batería del móvil. Por último, no está de más llevar algunas chocolatinas en alguna guantera para tener calorías y mitigar el hambre en las esperas, y echar una mantita de viaje al coche tampoco está de más

Más importante aún es revisar el automóvil antes del invierno, comprar, si nuestros trayectos incluyen algunas de las zonas habitualmente nevadas, unas cadenas para los neumáticos, equiparnos con una rasqueta para quitar el hielo del parabrisas y conducir con paciencia, prudencia y seguridad. Volveremos a ver coches atrapados en la A-3, y puede que sea este mismo invierno, así que cabe utilizar el sentido común.