CONDUCCIÓN EN CONDICIONES ADVERSAS

Las condiciones meteorológicas adversas perdurarán durante gran parte del fin de semana, y las podemos encontrar en otros lugares lejanos a Valencia y también en otros momentos durante el invierno, así que es importante recordar algunos consejos para sobrellevar mejor la conducción con nieve, granizo o lluvia intensa.

Cancelar los viajes de ocio. El primer consejo para no tener problemas con la conducción es. no conducir. Muchos de los incidentes se producen en trayectos que podríamos haber evitado. No es cuestión de quedarse en casa, pero buscar ofertas de ocio próximas y cancelar planes o salidas a lugares donde la nieve pueda suponer más un problema que una diversión es lo más razonable. También evitar pasos subterráneos, túneles y vías secundarias.

No confiar en los navegadores. Durante la semana al menos dos conductoras han sufrido situaciones de alto riesgo al quedarse sus coches inundados en badenes en carreteras secundarias. No ha ocurrido en la gran nevada de la A3, sino en Alcàsser, a apenas 12 kilómetros de Valencia, y en ambos casos las conductoras seguían las indicaciones de una conocida aplicación de mapas. En este tipo de situaciones es mejor poner en duda las indicaciones de los navegadores, ya que no tienen en cuenta las condiciones meteorológicas puntuales. No hay que circular por caminos sin tener la seguridad de que son transitables -esperar a otro coche puede ser suficiente-. Algunas aplicaciones de móviles de ayuda al tráfico sí son una gran ventaja.

El depósito, siempre lleno. Antes de abordar cualquier trayecto, llenar el depósito o llevarlo al menos con tres cuartos de combustible. En caso de quedarnos atascados en una vía, como ha sucedido esta semana a miles de conductores, mantener el motor en marcha nos permite conectar la calefacción del coche, imprescindible para poder estar a una temperatura adecuada en el interior.

Algunos víveres. No está de más llevar algunas chocolatinas, frutos secos y agua. En caso de permanecer dentro del coche durante horas sus calorías pueden sustituir una comida o cena sin mayores problemas.

Conducción suave. Al volante en estas circunstancias hay que evitar los giros bruscos, acelerones y grandes frenazos. La conducción brusca nos hace perder adherencia y puede llevar a un accidente.

Cadenas. No las ponemos en primer lugar porque, en muchas ocasiones, pese a llevar cadenas en el maletero o instaladas en las ruedas, si los coches de delante nuestro están atascados o un accidente impide el paso por la vía, de poco servirá llevarlas. Eso sí, hay que llevar guantes y, llegado el caso, ponerlas en el eje motriz, habitualmente el delantero.

Accesorios. Una rasqueta para quitar el hielo de parabrisas y cristales -en su defecto una tarjeta de plástico, tipo crédito, puede hacer el mismo papel- apenas ocupa espacio en el coche. También son de ayuda un paño de microfibra para desempañar el interior 'a mano' mientras actúa el sistema del coche y, cómo no, una manta de viaje. El cargador del móvil también es un compañero imprescindible si vamos a viajar por carretera.