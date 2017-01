Carácter coreano

Desde su llegada a Europa, la surcoreana Kia ha sabido conquistar la carrera de fondo que supone la entrada en un mercado con una filosofía muy marcada: coches funcionales, con buenos acabados y de carácter accesible. De esa forma, modelos como el Sportage o el Rio han permitido que la firma haya vuelto a batir su récord de ventas en España con 51.437 unidades.

CONCLUSIÓN

La evolución constante de Kia señala 2017 como un año en negrita en su historia, ya que no solo sorprenderán con nuevos modelos, sino que ha anunciado la llegada de su primera berlina deportiva de tracción trasera: un Stinger que marcará el estreno de la gama de altas prestaciones de la firma, llamada GT, a base de potencia y un estilo muy atractivo sin olvidarse de los interiores de gran calidad.

Sorpresa deportiva

Para ser el primer modelo deportivo de la firma, el Stinger ya ha logrado convencer a los aficionados de medio mundo a través de las redes sociales. No es de extrañar, puesto que a primera vista no se puede negar la deportividad de una berlina sorprendente. En su frontal, la clásica parrilla 'tiger-nose' -nariz de tigre- que se da cita en todos los modelos de la marca toma una forma más horizontal y se une a unos faros LED alargados y a unas tomas de aire de notable tamaño. En la carrocería destaca su carácter musculado con el techo bajo en la zaga, lo que resalta el pequeño alerón trasero y unas ópticas que se introducen en la trasera del vehículo. Un toque deportivo que no podía faltar está en los escapes, con cuatro salidas integradas en un difusor que cierran una elegante y original trasera dotada de portón de apertura eléctrica.

Acierto interior

Su interior convence. Cuenta con un habitáculo de cuatro plazas muy espacioso, tomado por los acabados en cuero. Además de los típicos detalles deportivos, como el volante, pedales o la palanca de cambio, este tecnológico interior queda copado por una gran pantalla táctil que sobresale del salpicadero. Esta servirá como centro de operaciones para los múltiples sistemas, desde la selección del modo de conducción hasta las tecnologías de reconocimiento de peatones o el control de estabilidad.

La joya de la corona de la gama Stinger contará con un motor V6 de 365 CV ligado a una transmisión automática de ocho velocidades, capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 5 segundos. Aunque también llegará a Europa un diesel de 200 CV.

El Stinger GT pone un interesante broche de oro al gran trabajo realizado por la firma en los últimos años. Con 376 CV para su gama más alta pero también más de 200 CV para la versión diesel más potente.