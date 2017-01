Mucho más que un SUV

La huella que está dejando Nissan en el mercado europeo con su gama de crossovers es de lo más satisfactoria, y el X-Trail es buena prueba de su acierto. El modelo no es nuevo, y de hecho las dos generaciones anteriores se habían vendido con relativo éxito ya que, por una parte, el mercado de los 4x4 de gama media-alta no era muy amplio y, por otra, el X-Trail no era un prodigio de belleza, aunque sí de efectividad, con una sofisticada tracción 4x4 que le permitía afrontar los terrenos más difíciles sin grandes problemas.

Pero los tiempos cambian, y el éxito del Qashqai puso a Nissan rápidamente sobre la pista de lo que necesitaban los clientes del sector medio alto tanto en Europa como en el resto del mundo, ya que el X-Trail es un modelo global: una gran capacidad interior, la posibilidad de disponer de siete plazas y una mecánica eficaz y económica para moverse por carretera, sin perder las cualidades para andar por caminos, aunque no 'campo a través'.

Gran talla y confort

El X-Trail se presenta ahora como un Qashqai en talla XL. Es más grande, más amplio y más completo, pero sin perder el carisma ni la polivalencia de su hermano compacto. El modelo se ofrece con cinco o siete plazas, con tracción delantera o 4x4 y con un motor diesel de 130 CV combinado con caja manual o automática, opciones a las que se sumarán de inmediato -ya se puede pedir en el concesionario- un nuevo motor diesel dos litros de 177 CV.

Lo primero que destaca es su diseño y parecido al Qashqai. Con el color blanco nacarado gana enteros, pero muchos podrían confundirlos de frente, aunque no en la trasera, mucho más alta, amplia y de diferente diseño en este X-Trail. En el interior también nos encontramos con el diseño típicamente Nissan de los últimos modelos. Un aire de familia que resulta perfecto cuento el resultado es sofisticado y de calidad, como es el caso, pero de fácil uso. Nuestro X-Trail equipa además un interior en color beige que, aunque necesitará más cuidados y limpieza, imprime un aire lujoso al interior. Como es habitual en las unidades de la flota de prensa el equipamiento es amplio, pero esta es una característica de todos los Nissan vendidos en España. Este en concreto equipa el techo solar abrible, tapicería de cuero con asientos calefactables, freno de mano eléctrico, cámaras de visión periférica... equipamientos que son de serie en gran parte de la gama.

No equipa nuestro coche las dos plazas extra del maletero y es que, aunque resulte curioso, no es una de las opciones más demandas. Los clientes quieren el X-Trail más por su tamaño y porte que por las dos plazas adicionales. Las hemos probado en otras ocasiones y son dos plazas aptas para niños que reducen bastante el maletero. No estamos por tanto ante el sustituto de un monovolumen, sino ante un coche para excursiones ocasionales con seis o siete pasajeros, aunque funciona mejor con cinco. Esos cinco estarán, claro está, muy bien tratados, con mucho espacio y, sobre todo, confort. El maletero no es tan amplio como parece debido a una altura no muy amplia. Aun así son casi 600 litros que se pueden compartimentar para que las cargas pequeñas -bolsas, mochilas, compra...- no vayan dando tumbos por el interior.

La opción mecánica a nuestra disposición durante este mes de enero es el diesel 4x4 con cambio manual, y nos parece una de las combinaciones más acertadas de la gama, con un motor de 1.6 litros y 130 CV que empuja con fuerza en todo momento. Para conseguirlo utiliza un desarrollo del cambio cortos en sus primeras marchas y que permiten que el motor muestre su rendimiento desde el primer momento. Las tres últimas marchas permiten un andar tan desahogado que, en carretera abierta, rápidamente estamos circulando rápido. El X-Trail se apoya en un chasis robusto y ligero, quien lo diría viendo lo pesados que eran los modelos 4x4 hace apenas unos años.

En carretera, con nota

Nuestro primer trayecto Madrid-Valencia cumple con confort, eficacia y seguridad, detalle importante esa estas jornadas de niebla y humedad en la carretera. La visibilidad es excelente y la sensación de seguridad acompaña. Una vez en la ciudad, se enfrenta a otro difícil reto: las últimas compras navideñas. Cuando acaben, empezará su vida 'cotidiana': excursiones, sesiones de fotos, viajes y más, para los que contaremos con diferentes probadores que nos dirán qué les parece este nuevo modelo de Nissan, disponible desde 22.900 euros, pero que en este caso sale por 35.000.