El Verger baraja multar a quien deje muebles, cartones y basura abandonados en las calles Varias cajas de cartones, papeles y otros enseres abandonados cerca de los contenedores. / LP El edil de Parques y Jardines, Ximo Coll, insta a los vecinos a utilizar el servicio de recogida a domicilio gratuito que ofrece el consistorio B. O. EL VERGER. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:41

El Ayuntamiento de El Verger quiere acabar con la imagen de algunas de sus calles llenas de basura, cartones e incluso muebles abandonados. Para ello están barajando la posibilidad de imponer multas a todo aquel que deje este tipo de enseres. Unas sanciones similares a las que el ejecutivo instauró para intentar acabar con la masiva presencia de heces de animales en las calles y zonas públicas.

Así lo explicó ayer el primer teniente alcalde y concejal de Parques y Jardines, Ximo Coll. Este tipo de imágenes se repiten casi todas las semanas, «normalmente aparecen cerca de los puntos donde hay contenedores este tipo de enseres, muchos de grandes dimensiones», aseguró. La mayoría, apunta, son muebles viejos, aunque también se dejan otros objetos y restos. Esta semana, indicó, dejaron un somier, un sillón y una silla, además de restos de poda, bolsas con basura, así como bastantes cajas de cartón y papeles.

Coll lamentó que el abandono de objetos en desuso sea tan frecuente en la localidad, «algunos lunes el pequeño camión del consistorio habilitado para la recogida de este tipo de materiales y que tiene una capacidad cercana a los 4.000 kilos, tiene que hacer un par de viajes para retirar todo lo que deja abandonado la gente». El concejal de Parques y Jardines aseguró no entender este tipo de actitudes «cuando los vecinos disponen de un servicio gratuito de recogida a domicilio de este tipo de enseres, lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono y los operarios pasan a recogerlo».

El edil comentó que en muchas ocasiones la gente lleva los desechos al punto blanco que dispone la localidad, pero allí les dicen que no pueden dejar estos restos. «Hay que recordar que no es un ecoparque y muchas veces a los usuarios se les indica que algunos materiales deben llevarlos al de Dénia. Entiendo que la gente no le venga bien desplazarse hasta allí pero no es excusa para dejarlo abandonado porque cuentan con el servicio de recogida, que es gratuito y se encarga de depositarlo donde corresponde», dijo Coll.

Pintadas sobre Jaume I

El problema de la basura y los objetos desechados por los vecinos no es el único con el que ha tenido que lidiar esta semana el consistorio de El Verger. Hace unos días aparecieron unas pintadas en la escultura de hierro de Jaume I. Según explicó Ximo Coll, los grafitis estaban realizados con pinturas de cera, por lo que los operarios no pudieron eliminarlas.

Por ello, explicó, se utilizará la máquina con la que cuentan para realizar limpiezas especiales, para retirarlas. Según el edil, han conseguido dar con los autores de la «gamberrada», que resultaron ser unos niños de la localidad. Coll aseguró que mantendrá una reunión con los padres para tratar el tema e «intentar que no se repita».