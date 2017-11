Vecinos y empresarios piden el desdoble de la carretera entre la AP-7 y la entrada a Dénia Un momento del taller sobre infraestructuras viarias del Plan General Estructural de Dénia. / Tino Calvo El taller de Cedma y la Federación sobre infraestructuras viarias del PGE incide en que la Vía Parque no resuelve los problemas de tráfico R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:36

Vecinos y empresarios empiezan a valorar el Plan General Estructural (PGE) de Dénia en los talleres puestos en marcha por el Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad. El primero de ellos se centró en las infraestructuras viarias. Los asistentes, pese a no forma parte del planeamiento, reclamaron el desdoble de la carretera entre la salida de la autopista AP-7 y la entrada a la capital de la Marina Alta.

Según recalcaron, se trata de una actuación urgente y necesaria. Incluso matizaron que podría considerarse más importante que el nuevo vial de acceso a la ciudad. Sobre esta última carretera, incidieron en que la «importante afección» que tendrá, de unos cien metros de ancho, en un suelo que figura como agrícola protegido.

En ese sentido, alguna de las puntualizaciones se centraron en que sería mejor que Dénia apostara por desdoblar vías existentes en lugar de abrir esta nueva infraestructura entre terrenos que quiere proteger. Asimismo, recordaron que en la anterior propuesta del PGE de 2015 se planteó aprovechar la zona del antiguo trazado del tren.

La Vía Parque también aglutinó importantes críticas. La propuesta recogida en el documento que está en exposición pública no fue del agrado de la mayoría de los asistentes al taller. Según subrayaron, no está resuelta como una vía perimetral, no resuelve el tráfico interno del casco urbano y presenta problemas de inundabilidad en su trazado. Además, insistieron en que tampoco dará solución a la evacuación de vehículos del Montgó.

En cuanto a la carretera de Les Marines, los asistentes abogaron por que se convierta en un bulevar que permita a la gente poder ir paseando hasta la ciudad. Al respecto, reconocieron que si se desdobla el camino de Gandia, podrá absorber el tráfico. No obstante, incidieron en que se deberá mejorar las conexiones perpendiculares entre ambos.

De la futura estación intermodal, unos apuntaron que aísla el Montgó, pero en su mayoría coincidieron en que parece estar en el sitio adecuado. Y sobre el polígono comentaron que no hay una ampliación real y que la estructura viaria es deficiente.