Vecinos de Dénia denuncian que las obras de mejora del tren se hagan el domingo a las 8 Imagen de ayer de los trabajos de mejora del trazado ferroviario del TRAM en la avenida Joan Fuster. / Tino Calvo FGV explica que ha sido algo «puntual» para cumplir los plazos, pide disculpas por la molestia y asegura que ha dado orden de hacer el menor ruido posible R. GONZÁLEZ DÉNIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 23:56

Las obras de renovación y mejora de la estación del tren del TRAM de Dénia que está llevando a cabo Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se han visto aceleradas para tratar de cumplir los plazos establecidos. Eso ha llevado a que los operarios hayan tenido que trabajar también los domingos, una situación que no ha pasado desapercibida para los vecinos de la zona donde se desarrollan, que han criticado que ya están en marcha a las ocho de la mañana de esa jornada que para ellos se supone que es de descanso.

El malestar vecinal se centra en los ruidos que provoca la actuación en las matinales dominicales, pues consideran que no es de recibo que tan temprano estén trabajando en las vías de la Línea 9 del TRAM. Las quejas se centran especialmente en el horario de inicio, cuando todavía hay personas que están durmiendo en ese momento.

La sorpresa de los residentes de ese tramo de la avenida Joan Fuster y del inicio de la estación fue mayúscula al darse cuenta de que fuera de sus viviendas los trabajadores estaban atareados tan pronto y con maquinaria, mientras alrededor reinaba el silencio ante la escasez de tráfico. No entendía cómo un domingo a esas horas ya se encontraban haciendo ruido en las vías mientras en sus viviendas los vecinos trataban de descansar.

Desde FGV, al tener conocimiento del malestar provocado por los trabajos realizados el domingo a primera hora, pidió disculpas a vecinos por las molestias que les hubieran causado las obras. Según remarcó, se trataba de una situación «puntual» que se había producido el último fin de semana y también el anterior.

En ese sentido, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana aclaró que se han visto obligados a acelerar los trabajos porque se deben acabar a tiempo, dentro del plazo de un año marcado para la ejecución de esa parte del proyecto que recoge la modernización de la estación de Dénia. La previsión es que la empresa a la que le adjudicaron la actuación finalice a finales de año. Para esa fecha todo debe estar listo.

Asimismo, incidió en que lo normal es que los trabajos se desarrollen de lunes a sábado. En caso de necesitar ampliarlo alguna vez más a los domingos, FGV ya ha alertado a la empresa de que trate de hacer el menor ruido posible a primera hora de la mañana para causar la menores molestias posibles a las personas que viven en las inmediaciones.

Fuentes de Ferrocarrils señalaron que el siguiente proyecto a acometer será el tramo entre Calp y Teulada Moraira. Para el final se dejará el trazado entre Dénia y Gata de Gorgos. Según recordaron, la previsión es que todo esté acabado y listo para que en 2019 se pueda recuperar la circulación y que el tranvía pueda recorrer la comarca.

Por su parte, la edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, reconoció que sabía que desde hacía un par de fines de semana estaban reforzándose los trabajos en esa zona de la estación. Según apuntó, era porque el ámbito de la actuación era muy grande y la empresa tenía que acelerar.

Respecto a las obras del domingo, Ripoll comentó que hay un horario en la ordenanza municipal, que fija que entre las diez de la noche y las ocho de la mañana no se puede hacer ruido que perturbe a los vecinos. Recordó que cuando hay más restricciones es en verano, pero ahora no hay problema en hacer obras los fines de semana, que es cuando «muchos particulares aprovechan para hacerlas». No obstante, hizo hincapié en que se ha de tener en cuenta que no afecten a las horas de descanso, como podría ser a primera hora de la mañana o la siesta.