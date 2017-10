La Vall de Gallinera reclama más servicios para frenar la despoblación Uno de los núcleos urbanos que conforman la Vall de Gallinera, en el interior de la Marina Alta. / LP Los vecinos exigen a las administraciones la mejora de las infraestructuras hídricas, atención sanitaria, educación y carreteras B. ORTOLÀ VALL DE GALLINERA. Martes, 10 octubre 2017, 00:21

«Nos faltan muchas cosas, si no las tenemos, ¿quién va a querer venir a la Vall de Gallinera?». Es la pregunta que se hacen muchos vecinos de esta zona del interior de la comarca, quienes denuncian que la falta de servicios públicos obliga a mucha gente a irse del valle en busca de una vida mejor.

Remarcan la necesidad de mejorar servicios como el de la sanidad, el transporte público o la educación, aunque inciden en que lo más urgente es mejorar las vías de comunicación y el suministro de agua.

La carretera de la Gallinera no es el problema en sí, «tampoco se puede hacer mucho más, pues la orografía tampoco lo permitiría», comentan los vecinos. Se centran más en los caminos secundarios que llevan, principalmente a las tierras de cosechas.

En los últimos temporales, el agua dejó patente que estas vías no están preparadas para facilitar la circulación de vehículos, y mucho menos de maquinaria pesada. Agujeros, baches y grandes cantidades de tierra impidieron el paso a los agricultores a sus fincas para poder realizar los trabajos de recolecta con normalidad. Desde el consistorio ya se solicitó a la Diputación de Alicante y a la Generalitat que se arreglaran. La administración provincial envió una máquina tras los primeros temporales y permitió el paso de vecinos pero, según comentan, «no fue suficiente, porque en el próximo temporal estaremos igual, hay que poner soluciones definitivas para que la gente pueda ir a sus campos».

Otro de los problema es el suministro de agua. El entramado de tuberías que la transporta por el valle es «viejo» y tienen muchas fugas. Desde el consistorio inciden en la necesidad de arreglarlo aunque el coste es demasiado elevado y no pueden hacerse cargo solos. Por ello, han solicitado reiteradamente a las instituciones la posibilidad de recibir subvenciones pero, de momento , la respuesta ha sido negativa. El ejecutivo local cree necesario también instalar nuevos motores en puntos determinados para poder enviar el agua a los puntos más altos de la Gallinera, pero el coste es el principal impedimento.

Las necesidades en materia sanitaria ya han sido motivo de queja de vecinos y ejecutivo local en varias ocasiones. Concretamente, demandaban un mejor servicio de hospitalización domiciliaria, pero por la distancia en la que se encuentra la Gallinera, no pueden disfrutar de este servicio con garantías.

Desde el ejecutivo ya se han reunido varias veces con los responsables Departamento de salud comarcal para intentar buscar una solución, aunque de momento el problema persiste. En cuanto a la educación, desde el consistorio aseguran que no tienen quejas de los docentes de la zona. Lo que reclaman es más facilidades para los padres: «muchos vecinos no cuentan con más familia y les es imposible dejar a los niños con alguien mientras trabajan, es necesario tener un servicio para después de clase».

Todas estas carencias «y alguna más» son para vecinos y ejecutivo la causa de que la gente decida no ir a vivir a la Gallinera, lo que provoca una lenta despoblación. «Los jóvenes no quieren venir porque quieren tener garantías de que tendrán servicios básicos y los mayores que no se pueden valer por si mismos, deben abandonar su casa para ser atendidos».

Por ello, inciden en la necesidad de que las instituciones echen la vista hacia el interior de la comarca y apuesten por invertir en los pueblos pequeños: «se les llena la boca al hablar del turismo de interior pero después se olvidan de invertir en él», lamentan.