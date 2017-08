Triunfo del Jávea sobre el Pedreguer en el último ensayo antes de la liga Los jugadores del CD Jávea, durante uno de los encuentros que han disputado en esta pretemporada. / Javier Zamora Los rojiblancos cierran una pretemporada en la que sólo han perdido el choque que jugaron en Elche ante la UD Ilicitana por un ajustado 2 a 1 JAVIER ZAMORA XÀBIA. Jueves, 31 agosto 2017, 23:53

El Jávea acabó su calendario de partidos de preparación ganando en casa al CD Pedreguer con un contundente 4 a 1.

El partido, que se disputó en el campo del Xàbia , deparó una primera parte muy igualada. Los dos equipos imprimieron un alto ritmo de juego y consiguieron igualar las fuerzas sobre el rectángulo de juego. Sin embargo fueron los pedregueros quienes se adelantaron en el marcador al conseguir Ximo el 0 a 1. El jugador pedreguero consiguió realizar una buena jugada individual y batir con un tiro, sin apenas ángulo, al carcerbero del conjunto local, Dani Vaello.

El once dirigido por Antonio Villaescusa consiguió reaccionar al tanto y estuvo a punto de empatar gracias a un disparo de Aldo que se estrelló en la madera del marco defendido por Vicent. No obstante el conjunto visitante no se amilanó y volvió a dar un susto a los locales que, de no ser por la buena intervención de su guardameta hubiesen encajado el 0 a 2. Pero en minutos las tornas cambiaron. Al filo del descanso el CD Jávea logró el empate con un tanto de Rafa Del Castillo, que marcó al lanzar muy bien una pena máxima. Con la igualada a uno los dos equipos enfilaron los vestuarios.

Si en la primera parte el conjunto de Pedreguer consiguió plantar cara a los de Villaescusa, la segunda mitad fue otro cantar. La preparación física de los locales se notó en el campo, ante un rival que apenas lleva entrenando 12 días.

A los nueve minutos, Lucás Bou volvió a demostrar su condición de goleador y consiguió adelantar a los locales. Un tanto que hizo daño mentalmente a los pedregueros que pese a intentarlo tuvieron que ceder ante el empuje del rival.

El tercer tanto local llegó en el minuto 71, obra de Roberto, jugador que en esta pretemporada también está demostrando sus dotes de anotador. El último gol del encuentro lo consiguió Faye en el minuto 79. Con este tanto el conjunto local consiguió que prácticamente acabase el choque, porque bajó el ritmo.

Este fue el último ensayo del conjunto que dirige Antonio Villaescusa, que se estrenará en la liga, este domingo en su campo municipal ante la UD Carcaixent, en un choque que se jugará a las 18 horas y que dirigirá el colegiado, Romero Pérez.