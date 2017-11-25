DOS DE TRES ESTRELLAS PARA LA MARINA ALTA
RECONOCIMIENTOSLa Guía Michelin concede su galardón a El Rodat de Xàbia y Audrey's Restaurant de Calp
JOSÉ IGLESIAS. LOS CHEFS NAZARIO CANO Y RAFA SOLER LO HAN CONSEGUIDO. SU CONSTANCIA, TRABAJO E INSPIRACIÓN EN LA COCINA LES HA VALIDO EL RECONOCIMIENTO DE LA GUÍA MICHELÍN QUE LES HA CONCEDIDO UNA ESTRELLA A CADA UNO PARA PREMIAR EL ESFUERZO Y LA PERSEVERANCIA DE DOS GRANDES CREADORES QUE APOSTARON FUERTE POR LA CALIDAD EN SUS COCINAS.
CON ESTOS NUEVOS RECONOCIMIENTOS, LA MARINA ALTA SUMA YA OCHO ESTRELLAS, TRES PARA QUIQUE DACOSTA EN DÉNIA; OTRA PARA CASA PEPA DE ONDARA; DOS MÁS PARA EL BONAMB DE ALBERTO FERRUZ EN XÀBIA; Y AHORA, DE LAS TRES ESTRELLAS NUEVAS CONCEDIDAS EN TODA LA COMUNIDAD VALENCIANA, EN LA COMARCA SE QUEDAN DOS, UNA EN XÀBIA Y OTRA EN CALP.
NAZARIO CANO, DESDE EL COQUETO RESTAURANTE DEL HOTEL EL RODAT DE XÀBIA, Y RAFA SOLER, EN EL MIRADOR DEL AUDREY'S RESTAURANT DEL HOTEL DIAMANTE BEACH DE CALP, LLEVAN YA AÑOS TRABAJANDO EN LA EXCELENCIA CON EL OBJETIVO DE DAR UN SERVICIO EN EL QUE SE CUIDA EL PRODUCTO AUTÓCTONO CON UNOS MIMOS DIGNOS DE MANJARES PARA DIOSES.
ES UNA MANERA DE QUE LOS COMENSALES «SE SIENTAN ALINEADOS CON EL ENTORNO QUE LES RODEA» EXPLICA EL CHEF NAZARIO CANO AL REFERIRSE A SUS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS. UNA FORMA DE TRABAJAR QUE DEFINE COMO «MUY PERSONAL, CON EL PESCADO Y EL MARISCO DEL MEDITERRÁNEO» QUE SE ENCUENTRA A UNOS PASOS DEL HOTEL. EL COCINERO QUIERE REFLEJAR EN SUS PLATOS LA BELLEZA NATURAL DE XÀBIA Y LA CALIDAD DE ESTA TIERRA PRIVILEGIADA BAJO EL MONTGÓ, TRADICIÓN Y FUTURO.
EL EQUIPO DE COCINA QUE DIRIGE NAZARIO CANO ESTÁ COMPUESTO POR CUATRO COCINEROS, MÁS LAS TRES PERSONAS QUE ATIENDEN EN SALA, EN UN RESTAURANTE CON UNA CAPACIDAD PARA UNAS 35 PERSONAS. ASÍ «PODEMOS PERSONALIZAR MUCHO LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES» YA QUE ALGUNOS, VIENEN EXPRESAMENTE DESDE VALENCIA O ALICANTE QUE ESTÁN A UNA HORA EN COCHE «Y LES TENEMOS QUE DAR ALGO DIFERENTE Y MUY PERSONAL» ACENTÚA EL JEFE DE COCINA DE EL RODAT.
TODO UN EQUIPO, EL DE EL RODAT, QUE ESTÁ «MUY ALEGRE» PORQUE HAN VISTO RECOMPENSADO EL GRAN ESFUERZO QUE LLEVAN REALIZANDO Y VEN EN ESTA DISTINCIÓN UNA RESPONSABILIDAD MÁS PARA SEGUIR CREANDO NUEVOS SABORES EN SU COCINA.
POR SU PARTE, RAFA SOLER, DEFINE SUS CREACIONES GASTRONÓMICAS COMO EL RESULTADO DE UNA «COCINA DE SENCILLEZ REFLEXIONADA», ES DECIR, UNA COCINA CON MUCHA TRADICIÓN, CON PLATOS SENCILLOS Y CON MUCHO SABOR, EXPLICA EL CHEF DEL AUDREY'S RESTAURANT DE CALP. SU MENÚ DEGUSTACIÓN SE ELABORA EN UN 85% CON UNA MATERIA PRIMA PROCEDENTE DEL MAR Y ADQUIRIDA EN LA LONJA DE CALP, FRESCO CADA DÍA, PORQUE «POR ESO ESTAMOS AL LADO DEL MAR» MATIZA RAFA.
EL CREADOR DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE LA GAMBA ROJA DE DÉNIA, RAFA SOLER, SEÑALA QUE LA ESTRELLA ES EL RECONOCIMIENTO AL «TRABAJO EN EQUIPO». AHORA, DICE, VAMOS A SEGUIR EN LA MISMA LÍNEA PERO DISFRUTANDO MÁS DE NUESTRO DÍA A DÍA SI CABE, PORQUE ESTE PREMIO ES UN VERDADERO «ESPALDARAZO» QUE RECARGA PILAS Y TE LLENA DE ENERGÍA.
RAFA SOLER SE INICIÓ DE LA MANO DE MARTÍN BERASATEGUI Y PASEÓ SU TALENTO POR FOGONES DE LA TALLA DEL DROLMA DE BARCELONA O L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON EN PARÍS. UNA EVOLUCIÓN QUE HA CALADO HONDO EN CADA UNA DE SUS CREACIONES, DOTANDO A SUS PLATOS DE UN TOQUE ACTUAL Y COSMOPOLITA.
EL AUDREY'S SE ENCUENTRA EN LOS BAJOS DEL HOTEL DIAMANTE BEACH DE CALP, JUNTO A LA PLAYA, CON UNA CAPACIDAD DE 30 COMENSALES Y CON UN EQUIPO DE CUATRO CHEFS EN LA COCINA Y OTROS TRES EN SALA.
FELICIDADES A LOS CHEFS Y A LA MARINA ALTA.
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