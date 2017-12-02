TRANSMITIR A LOS NIÑOS LA TRADICIÓN REPOSTERA

REDACCIÓN. EL MUNICIPIO DE BENISSA QUIERE PRESERVAR LA TRADICIONAL CONFECCIÓN DE LA REPOSTERÍA NAVIDEÑA. PARA ELLO HAN ORGANIZADO UNA SERIE DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS, DENTRO DEL PROGRAMA 'PASTÍS DE MONIATO' Y RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA DE LA NAVIDAD QUE SE DESARROLLARÁN DURANTE LAS VACACIONES. CHELO MOLINES, UNA DE LAS ORGANIZADORAS DEL CURSO DESTACÓ LA «IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA TRADICIÓN, ENSEÑANDO A LOS PARTICIPANTES A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABAN SUS MAYORES EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA, COMO EL 'PASTISSET' DE MONIATO, BELENES O TEATROS CON MARIONETAS QUE ELLOS MISMOS SE FABRICARÁN». ESTAS ACTIVIDADES TAMBIÉN SE COMBINARÁN COMO LA CREACIÓN DE UN ÁRBOL DE LOS DESEOS O LA GRABACIÓN DE UN LIP DUB, ADEMÁS DE ALGUNAS EXCURSIONES POR EL PUEBLO O LA VISITA DE UN PAJE REAL.
LA CONCEJALA DE JUVENTUD, CAROL IVARS, ASEGURÓ QUE LA INTENCIÓN DEL EJECUTIVO ES «OFRECER UN ESPACIO DIFERENTE AL DEL DÍA A DÍA DEL COLEGIO, CON ACTIVIDADES PARA QUE NO ESTÉN SENTADOS Y QUE PUEDAN FOMENTAR SU CREATIVIDAD MIENTRAS SE DIVIERTEN».
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