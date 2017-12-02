TRANSMITIR A LOS NIÑOS LA TRADICIÓN REPOSTERA

La edil y la responsable del programa durante la presentación del curso. LP/
La edil y la responsable del programa durante la presentación del curso. LP

BENISSA

REDACCIÓN. EL MUNICIPIO DE BENISSA QUIERE PRESERVAR LA TRADICIONAL CONFECCIÓN DE LA REPOSTERÍA NAVIDEÑA. PARA ELLO HAN ORGANIZADO UNA SERIE DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A NIÑOS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS, DENTRO DEL PROGRAMA 'PASTÍS DE MONIATO' Y RELACIONADAS CON LA TEMÁTICA DE LA NAVIDAD QUE SE DESARROLLARÁN DURANTE LAS VACACIONES. CHELO MOLINES, UNA DE LAS ORGANIZADORAS DEL CURSO DESTACÓ LA «IMPORTANCIA DE PRESERVAR LA TRADICIÓN, ENSEÑANDO A LOS PARTICIPANTES A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABAN SUS MAYORES EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA, COMO EL 'PASTISSET' DE MONIATO, BELENES O TEATROS CON MARIONETAS QUE ELLOS MISMOS SE FABRICARÁN». ESTAS ACTIVIDADES TAMBIÉN SE COMBINARÁN COMO LA CREACIÓN DE UN ÁRBOL DE LOS DESEOS O LA GRABACIÓN DE UN LIP DUB, ADEMÁS DE ALGUNAS EXCURSIONES POR EL PUEBLO O LA VISITA DE UN PAJE REAL.

LA CONCEJALA DE JUVENTUD, CAROL IVARS, ASEGURÓ QUE LA INTENCIÓN DEL EJECUTIVO ES «OFRECER UN ESPACIO DIFERENTE AL DEL DÍA A DÍA DEL COLEGIO, CON ACTIVIDADES PARA QUE NO ESTÉN SENTADOS Y QUE PUEDAN FOMENTAR SU CREATIVIDAD MIENTRAS SE DIVIERTEN».

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