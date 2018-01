El teniente alcalde de El Verger pide matrimonio a la concejal de Els Poblets en la San Silvestre BERNAT ORTOLÀ Miércoles, 3 enero 2018, 23:47

La carrera de San Silvestre de El Verger, celebrada el pasado sábado, deparó una grata sorpresa extradeportiva para todos los presentes. El primer teniente de alcalde de la localidad, Ximo Coll pidió matrimonio a su pareja, la también edil socialista de la localidad vecina de Els Poblets, Carolina Vives, con la que mantiene una relación desde hace varios años.

La petición la hizo una vez terminada la prueba deportiva, durante la entrega de trofeos. A Coll, quién había participado en la prueba junto a Vives, le tocó entregar los premios. Su compañero encargado del departamento, el edil Enrique Chover se encontraba de viaje, por lo que el primer teniente de alcalde aprovechó la ocasión para sorprender a su novia. Según explicó Coll, “en un principio tenía la intención de pedírselo unos días antes, pero un amigo mío se adelantó y se declaró a su pareja la noche que yo lo había planeado, por lo que, al final decidí aplazarlo para después de la carrera”.

Y así fue, su compañera subió al escenario, en un principio, para recoger uno de los premios, allí recibió de manos de Coll un sobre en el que le estaba escrita la petición de matrimonio. Vives se emocionó ante más de un centenar de personas que, entre aplausos, pidieron un romántico beso. Los ediles no se lo pensaron dos veces. Coll aseguró que “le había dado vueltas a hacerlo o no, si mi padre lo hubiese visto me habría dicho que había que hacerlo de forma más clásica, pero al final me decidí, por cierto, al final dijo que sí”, comentó el teniente de alcalde de El Verger quién aseguró que ambos tenían “muchas ganas de dar este paso”. En cuanto a la fecha, comentó que todavía no la tienen determinada, aunque esperan pasar por el altar el próximo mes de mayo.