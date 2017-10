¡¡¡¡ SEÑORES, AL LORO!!!!

Ayer asistimos a una rueda de prensa del Cedma, de la Asociación de promotores y constructores y de la Federación de asociaciones de vecinos de Denia, en la que nos informaron de la realización de talleres abiertos a toda la ciudadanía para hablar del tema de moda, el Plan General Estructural de Denia.

Les aconsejo a todos los vecinos de Denia que se acerquen a participar y a informarse de estos talleres porque este Plan General es el futuro de Denia, el futuro de todos los ciudadanos que vivimos y trabajamos aquí.

Un Plan General marca el urbanismo de nuestra ciudad, pero también marca el futuro económico de nuestra ciudad, nuestro futuro “modus vivendi” y, como consecuencia de ello, el futuro económico de todos los vecinos de Denia.

No vale eso de que “como yo no tengo ningún terreno o vivienda afectada, me da igual”, ni eso de que “ uy, qué complicado es este tema”.

No pasa todo por la construcción. En Denia convivimos muchos profesionales liberales, muchos comercios, mucho sector industrial, muchos hosteleros, muchos restauradores, muchísimos autónomos… … y no sólo vivimos del turismo, también intentamos vivir de todas aquellas empresas que quieran venir a invertir en Denia, creando puestos de trabajo, para implantar aquí su sede. Y, a día de hoy y como va este Plan General, todo esto va a ser muy, pero que muy difícil. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el centro comercial que querían hacer en la entrada de Denia y que ofrecía 800 puestos de trabajo, cine y ocio para nuestros jóvenes y la comodidad de no tener que desplazarnos a otro municipio? Ya se lo digo yo. La empresa que iba a invertir aquí y llenar las arcas municipales con muchos millones de euros y crear muchos puestos de trabajo se ha marchado a un pueblo al lado de Madrid donde le han puesto la alfombra roja. ¡Cómo no! Es lo lógico.

Pues si esto les preocupa, acudan a los talleres y, si lo consideran necesario, aleguen todo aquello que tengan que alegar para que nuestra voz sea escuchada, para que nuestra economía no se estanque (lo digo por la cantidad de metros de suelo que pretenden dejar como agrícolas – benditos agricultores que su sudor les cuesta sacar adelante sus cosechas - ) y que nuestra ciudad sea una fuente de riqueza para todos aquellos que vivimos aquí y todos aquellos que quieran venir a invertir en nuestra ciudad.

Piensen y consulten con la almohada si van a dejar pasar esta oportunidad o van a intentar que su voz se oiga, mejor dicho, se escuche y se les haga caso.

P.D.: Me consta, porque así i lo dijeron en la rueda de prensa los organizadores, que habían llamado personalmente uno por uno a todos los portavoces de los grupos políticos con representación municipal. Curiosamente, no fue ningún representante ni de PSPV ni de COMPROMIS, , ni tampoco de PODEMOS . Saquen Ustedes sus propias conclusiones de lo mucho que les debe estar importado a los que nos gobiernan las opiniones de sus vecinos y trabajadores –empresarios de Denia para mejorar un Plan General que se supone debe ser de todos. Pero ese es otro tema que seguiremos tratando y que ya hemos denunciado en otras ocasiones.