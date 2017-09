Rescatan a un perro herido tras caer al río REDACCIÓN. Jueves, 28 septiembre 2017, 00:23

La Policía Local de Xàbia y voluntarios de Protección Civil rescataron el martes por la noche a un perro que estaba herido en el lecho del río Gorgos tras, al parecer, precipitarse desde el puente de la venida Augusta. Los agentes recibieron un aviso de un ciudadano que escuchó desde la calle los aullidos del can. Cuando llegaron, vieron al animal malherido y se movilizó al veterinario que colabora con la protectora Apasa, que atendió al perro porque sufría una fractura en una de las patas delanteras. Entre los presentes inmovilizaron al can para poder evacuarlo en una camilla especial hasta las dependencias de Apasa. Desde la Policía Local señalaron que el perro, aunque llevaba collar antiparasitario y aparentemente estaba cuidado, no tenía chip.