Recuperan la zona arrasada por el fuego en Pego con 4.000 carrascas Un helicóptero sobrevolando el término municipal de Pego durante el incendio de 2015. / Tino Calvo La Fundación Aquae contrata a parados de la localidad para llevar a cabo los trabajos de reforestación en el área del Miserà B. O. PEGO. Lunes, 20 noviembre 2017, 23:56

En el municipio de Pego siguen trabajando para borrar las huellas que dejó el incendio de 2015 que arrasó más de 1.700 hectáreas entre su término municipal y los de Vall d'Ebo y l'Atzúbia. Una de las actuaciones que se está llevando acabo desde ese mismo año y que ahora alcanza la tercera fase es la reforestación del Miserà, una de las zonas más dañadas por el fuego. Se trata de la plantación de este enclave con encinas (Quercus ilex rotundifolia) y coscojas (Quercus coccifera).

El consistorio pegolino, junto a la Fundación Aquae de Hidràqua, que gestiona el ciclo hídrico en la localidad, emprendieron la tarea con la intención de «volver a recuperar un espacio verde tan importante para nuestra localidad», comentó el concejal de Agricultura, Andreu Dominguis.

Tras dos años y una primera fase de plantación en 2015 de cerca de 4.000 ejemplares y una segunda de revisión de la zona, estos días ha tenido lugar la tercera fase el proyecto, plantar otros 4.000 árboles. Para ello la empresa, que financia económicamente la actuación, y el consistorio pegolino acordaron contratar a vecinos de la localidad que se encontrasen en situación de paro. Según el concejal, «es una forma de ayudar a las personas que más necesitan un estímulo económico».

El objetivo de esta fase es restaurar ocho hectáreas de bosque. Dominguis explicó que se decantaron por estas dos especies autóctonas resilientes y rebrotadoras porque «son adecuadas para proteger el bosque de un posible incendio ya que, a pesar de que se quema la parte visible, las raíces de la planta aguantan las condiciones y consiguen recuperarse en un espacio de tiempo reducido».

Por su parte, el representante de la fundación, Javier Díez, aseguró que durante los próximos 40 años, los árboles plantados «capturarán cerca de 250 toneladas de dióxido de carbono, sin duda datos positivos para la zona».

El regidor de Agricultura recordó que todavía quedan dos fases más para terminar con el proyecto de reforestación de la zona. Tras esta nueva plantación, dentro de unos meses los técnicos comprobarán la evolución de los árboles. Después de ese análisis se decidirá si hace falta llevar a cabo una quinta fase para plantar nuevos ejemplares. Según el edil, «se contarán todas aquellas plantas que no consigan adaptarse a las condiciones de la zona y se sustituirán por unas nuevas».

Se trata de un proceso que ya hizo en la segunda fase. Dominguis comentó que al realizar dicho análisis se descubrieron bastantes ejemplares que no habían crecido como cabía esperar. Al parecer, las condiciones climáticas de aquella primera plantación no eran las más idóneas, tampoco acompañaron durante los siguientes meses. «No se produjeron muchas precipitaciones, por lo que los nuevos árboles no pudieron desarrollarse como tocaba», comentó el responsable de Agricultura de Pego.

La última replantación tendrá lugar a mediados de 2018, aunque el proyecto no finalizará con ella, ya que la empresa se ha comprometido a realizar un seguimiento de los árboles «para conseguir su correcto crecimiento», indicaron.