Solo hay una manera de averiguar a qué sabe un beso antes de haber besado. De que te falte el aliento y te tiemblen las piernas por algo que en realidad jamás sucedió. Una sola forma de trasladarte a tierras a las que lo más probable es que nunca viajes. De morir sin haber muerto. De sentirte (por fin) vivo. De tornar el tedio en aventura. La indiferencia en pasión. De aprender a soñar no solo en futuro sino en infinitivo, en gerundio, en participio. De hacerlo en lenguaje culto, en dialecto, en prosa, en verso. Es (qué otra cosa podría ser) a través de los libros.

Me he tropezado en la vida con mucha gente que lee. Cómic, novela, ensayo, literatura científica. Algunos encuentran el placer de la lectura a través de lo docto, lo erudito. Yo, sin desmerecerlo, prefiero como el filósofo J. María Esquirol, revindicar el «discurso de proximidad». Buscar esa «mirada ingenua» que él alude y que resta importancia a lo novedoso o lo intelectual, adjudicándosela a la vinculación real entre personas. Quién escribe aspira a que otros se reconozcan en lo leído como modo de conexión, hilo rojo universal o vínculo invisible. La experiencia íntima es en realidad la más común; la que nos ayuda a conectarnos con la persona y con el sentimiento oculto detrás de cada párrafo. La escritura no es más que una forma de hablar y los libros una forma de escucharnos.

Y si escribir es aproximarse, leer es aproximarse todavía más. Por eso, a punto de clausurar el mes más volcado en la literatura, leamos. Leamos por todas las cosas que es necesario que no caigan en el olvido. Incluso por las que preferiríamos no recordar. Por los que han tenido el acceso a los libros denegado durante siglos. O no. No leamos por los demás. Hagámoslo egoístamente. Leamos por nosotros mismos. Leamos lo que nos interese. Lo que nos apasione. Lo que nos enamore. Y da igual lo que piensen los otros.

Sin la lectura la vida es demasiado corta y las fronteras de nuestro mundo demasiado estrechas. Por eso (o por cualquier razón que se nos ocurra), leamos.