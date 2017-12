A problemas, soluciones

Anoche acabaron los talleres del Plan General Estructural de Denia organizados por Cedma y la Asociación de Vecinos. Talleres, por cierto, muy instructivos e interesantes para todos los que hemos asistido a ellos, a la vez que esclarecedores en temas complicados como la responsabilidad patrimonial , talleres en los que se ha escuchado a todos los vecinos y a todas las partes implicadas, de una u otra manera, en el mismo.

Y, después de todos estos talleres y dándome cuenta que no hay nadie , o casi nadie (porque siempre están a favor los que lo han presentado, lógico) se me ocurre una solución para todo este lío del Plan General: retirarlo.

En el año 2015 el PP de Denia dejó en manos de la Agenda local 21 un documento previo para que toda la ciudadanía, incluidos los grupos de la entonces oposición, realizara las modificaciones que creyera oportunas. Se logró un consenso nunca visto hasta ese momento. Por ponerles un ejemplo: el 95% de las aportaciones que hizo el PSOE fueron admitidas. Es más, el ahora alcalde, impulsor de “vamos a dejarlo sobre la mesa”, se comprometió públicamente a llevarlo adelante una vez pasadas las elecciones (Consulten la hemeroteca para refrescar la memoria si les hace falta).

Pero, a pesar de esto, nos tememos que no va a ser así, que van a optar por la salida no conveniente para todos los ciudadanos. Nos tememos que van a rechazar todas las alegaciones de forma genérica para que el Plan del PSOE, no olviden que este es suyo y sólo suyo, salga adelante.

Nos tememos, además, que lo aprobarán en el pleno por la vía más rápida posible. Y tras la aprobación en Pleno les adelantamos lo que pasará: avalancha de demandas y quien venga detrás que apechuge como pueda pese a las advertencias que se les han hecho. Y sino, subirán impuestos y tendrán las arcas municipales tan secas que será imposible reparar ni un palmo de acera.

Ojalá el señor alcalde tenga a bien escuchar a su ciudadanía, esa que confió en él y le dio la alcaldía. Porque lo que es a nosotros, a los grupos de la oposición ,a empresarios, a vecinos, a la Xara , a Pedreguer … no le va a quedar más remedio que escucharnos a través de las alegaciones que se presenten. Y no será que no estaban advertidos ……