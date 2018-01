La presidenta da la baja a Pablo Tarín en el Dénia Futsal por indisciplina Los integrantes del Dénia Futsal en uno de los últimos encuentros disputados en casa en noviembre. / J. Zamora Gema Estrela suspende hasta nueva orden los entrenamientos aunque los jugadores anuncian que se presentarán a las sesiones preparatorias JAVIER ZAMORA DÉNIA. Viernes, 5 enero 2018, 00:11

La paz entre la presidenta del CD Dénia, Gema Estrela, y la plantilla del Dénia Futsal, lejos de acercarse, se aleja cada día más. Antes de que llegue el día 20 de enero, fecha en la que el equipo debe de jugar en tierras catalanas, en vez de poner empeño en tratar de encauzar las relaciones para evitar la retirada del conjunto de la competición, todo parece resquebrajarse por completo. La últimas decisiones tomadas por la mandataria grogueta ha vuelto a encrespar los ánimos de jugadores y cuerpo técnico. Estrela se presentó en el entrenamiento para comunicar al jugador Pablo Tarín que se le concedía la baja federativa y dejaba de pertenecer al club. Los motivos para dar esa baja son su indisciplina.

Según la presidenta, Tarín se ha portado muy mal con el club al que pertenece. Sus escritos en las redes sociales no sentaron nada bien a la directiva y la forma de castigarle es dándole la baja.

Otra de las decisiones tomadas y que causó gran sorpresa entre el resto de la plantilla fue la de suspender los entrenamientos. La propia presidenta le comunicó al entrenador, Juanma Bermejillo, que desde este pasado martes quedaban suspendidos los entrenamientos que el Dénia Futsal debe de realizar. Además, pidió que se devolviese el material, balones, petos y camisetas al club.

Al parecer, desde el club se tiene claro que el equipo no va a volver a la competición por lo que ven innecesario que entrenen si no van a volver a jugar. El hecho de tener que retornar el material no sentó nada bien y el utillero del equipo de fútbol sala se negó a hacerlo. La solución no tardó en llegar, ya que un día después se cambió la cerradura del cuarto de material que hay en el campo Diego Mena.

La postura de la plantilla es la de acudir a los entrenamientos, no quieren que se les tache a ellos de ser los que quieren dejar el equipo y destruir la labor realizada en el deporte del fútbol sala durante los últimos ocho años. Además, los jugadores ya se han puesto en contacto con la asociación de jugadores para explicar lo que sucede. Tienen intención, si hace falta, acudir con sus contratos hasta el propio juzgado.

En las últimas horas el problema del Dénia Futsal lejos de arreglarse entra en una fase más complicada si cabe. Mientras, la presidenta aboga por convocar a los socios, algo que de momento no ha hecho.

La propia Gema Estrela ha comunicado que el club ya conoce la sanción impuesta por la Cómite de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol. El CD Dénia debe de abonar al Hospitalet Bellsport 1.600 euros por desplazamiento y dietas, además de tener que pagar una multa federativa que asciende a 500 euros. Esto supone el inicio de una serie de multas que tendrá que pagar en caso de la retirada definitiva del equipo de la competición.