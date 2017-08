SOS El Portet de Moraira impulsa una protesta para que devuelvan la playa a su estado natural La playa del Portet de Moraira pocos después de las aportaciones de arena de marzo, que enturbiaron el agua durante unos días. / LP El colectivo interpone una querella contra Costas y el Ayuntamiento de Teulada por «cometer un delito contra el medio ambiente» B. ORTOLÀ TEULADA MORAIRA. Martes, 22 agosto 2017, 00:57

Los miembros de la asociación SOS El Portet han convocado una concentración en la playa de la localidad el próximo sábado 26 de agosto a las 18.30 horas. En ella exigirán al servicio provincial de Costas y al Ayuntamiento de Teulada Moraira que repongan a su estado natural este punto del litoral.

El colectivo se queja de la actual situación de la playa tras las aportaciones de arena que se realizaron el pasado mes de marzo derivadas del 'Plan Litoral de 2017' para subsanar los daños que el temporal había causado en la costa. Según indican, la presencia de tierra, lodo y gravilla «arrojados al mar han cambiado la fisionomía de la zona y están perjudicando a las praderas de posidonia».

Un problema del cual ya se quejaron mientras Costas realizaba los aportes y que transformaron, durante unos días, las aguas de la zona de color turbio que preocupó a muchos vecinos del municipio. La asociación instó entonces a revertir la situación, una petición a la que se sumaron más de 3.000 personas a través de una campaña iniciada en internet. En aquel momento calificaron los trabajos de «innecesarios, porque la playa siempre ha tenido pocos metros de arena» y aseguraron que «se habían realizado sin ningún estudio previo».

Además afirmaron que este punto del litoral de Teulada Moraira «siempre ha sido una playa rocosa con pocos metros de arena y numerosas praderas de posidonia oceánica muy somera con arrecife rocoso. La introducción de arena de origen terrestre en estas costas donde no existían playas de forma natural puede suponer un impacto irreversible sobre este ecosistema protegido».

Por todo ello desde la asociación instan ahora a los vecinos de la localidad a participar en la concentración. «Tiene que ser masiva, queremos una cala de aguas limpias, como la que había», insisten.

La protesta del próximo sábado no es la única actuación que han decidido llevar adelante desde SOS El Portet. El pasado 25 de abril presentaron una querella contra la jefa del servicio provincial de Costas de Alicante, Rosa de los Ríos; el edil de Playas de Teulada Moraira, Vicente Raúl Llobell; la concejal de Medio Ambiente, Nieves Rodríguez; el alcalde, Carlos Linares, así como los técnicos del consistorio y funcionarios que han intervenido en el proyecto. Desde la asociación les acusaron de «haber cometido delito contra los recursos naturales y medio ambiente y un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos». Y también de haber cometido otro delito de «prevaricación urbanística, por su catalogación de Playa Urbana, por omisión al no dictar la justa resolución que impidiese el expolio acaecido en la playa del Portet, consistente en los vertidos de arena no autóctona».

Ante tales acusaciones lanzadas por parte del grupo activista, desde el consistorio recuerdan que la competencia de la actuación en el litoral de Moraira era de Costas. El alcalde asegura que, durante los trabajos de reposición, «los técnicos confirmaron que el cambio de color se debía al mal tiempo y que a poco que remitiese, la arena volvería a reposar en el fondo y no afectaría a las praderas de posidonia».

En cuanto a las críticas por la ampliación de la playa, el primer edil subraya que desde el ayuntamiento constataron que la playa del Portet «ha cambiado su aspecto a lo largo de los años, por ejemplo en los 50 y 60 tenía los mismos metros» que ahora.