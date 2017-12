La plantilla del Dénia Futsal se mantiene firme y hoy jugará su último partido Piña de jugadores del Dénia Futsal durante un partido reciente jugado en casa. / j. Zamora La presidenta grogueta asegura al alcalde y la edil de Deportes que aportará las facturas para recibir la subvención y parte del dinero será para saldar la deuda JAVIER ZAMORA/R. G. DÉNIA. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:11

La reunión de ayer entre la presidenta del CD Dénia, Gema Estrela; el alcalde de la ciudad, Vicent Grimalt; y la edil de Deportes, Marian Tamarit, ha supuesto poco avance en la crisis que atraviesa el Dénia Futsal. A pesar de los acuerdos alcanzados, los jugadores se mantienen firmes en su plante y hoy disputarán su último partido.

Al parecer, Grimalt le trasladó a Estrela que para poder cobrar la subvención municipal es necesario que presente las facturas de los gastos, como hacen todas la entidades deportivas de la ciudad que reciben ayudas. La presidenta aseguró que por la tarde le haría llegar todos los documentos. La intención de la máxima dirigente del club groguet sería utilizar 17.000 euros del dinero a recibir a saldar la deuda pendiente de la gestión de esta temporada y dejarles a los que se hagan cargo de la sección de fútbol sala el resto para afrontar lo que queda de competición.

Esto no es lo que reclamaba la plantilla, que pedía que la ayuda íntegra se destinase a hacer frente al resto de temporada y que el club se encargara de liquidar de su presupuesto lo que se debe al ser el último responsable del agujero generado por esa mala gestión. Por ello, ha optado por seguir adelante con su decisión y esta tarde saltará a la pista por última vez. Esa postura puede tener importantes repercusiones ya que si el equipo no se presenta a dos partidos será retirado de la liga. Y, además, el CD Dénia deberá hacer frente a una sanción económica, al ser el que está inscrito en la liga.

Por otra parte, la plantilla del Dénia Futsal ha trabajado con intensidad para dejar buen sabor de boca a la afición en el duelo que afrontará a las 20 horas, en el pabellón municipal de Dénia, ante el Escuelas Pías. La semana ha sido muy convulsa para los jugadores que, hartos de impagos, optaron por denunciar su situación. Su intención es la de saltar a la cancha de juego llevando una pancarta en la que explicará cual es su sentimiento.

En el plano deportivo hay que significar que el técnico, Juanma Bermejillo, no ha tenido que motivar a sus chicos, ya que hoy más que nunca quieren ganar y demostrar que no se puede ni se debe dejar morir a un equipo que ha demostrado sobradamente su calidad para estar en la Segunda División B. La plantilla tiene claro que su misión es la de jugar y no la de ir buscando de dinero para poder pagar arbitrajes ni organizar los viajes, eso es tarea de otros.

Bermejillo podrá contar con todos sus jugadores excepto con el lesionado David González y el sancionado Juanjo. A tenor del rumor que se extendió respecto a que en su día no se había presentado el recurso a la sanción de 13 partidos de Juanjo, hay que significar que sí se realizo la alegación, tal y como queda reflejado en el documento enviado por el Comité de Apelación en el que se denegaba el recurso.

Se espera que el pabellón registre una buena entrada y que el público, hoy más que nunca, esté con los jugadores, que van a dar todo para que la victoria se quede en casa. Todos esperan que este no sea el último partido y haya muchas más tarde de gloria con el Dénia Futsal.