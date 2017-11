Peluquería Stilos Ràfol se impone a Fisio Esteve en la liga de fútbol sala de Acydma El segundo clasificado, Bodega Aguilar, no tuvo compasión alguna del Thai-P. Ferrari, al que endosó 14 tantos en la goleada de la jornada JAVIER ZAMORA DÉNIA. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:36

Las escuadras de Fisio Esteve-Rolser y Peluquería Stilos Ràfol disputaron este fin de semana un partido clave por la lucha del título de liga de fútbol sala organizado por Acydma. Un encuentro que se jugó en el Polideportivo de Pedreguer y acabó con victoria visitante por un reñido 2 a 3.

En el arranque del choque el dominio fue de los Ràfolenses, que a los diez minutos ya llevaban dos goles de ventaja. A mediados de la primera parte los locales adelantaron líneas, tomando la batuta del partido pero no tuvieron suerte de cara a la portería. Finalmente, a tan solo dos minutos de concluir el primer tiempo, consiguieron acortar distancias. Sobre el minuto quince de la segunda parte, los de Pedreguer lograron el empate a dos goles. Los de Ràfol no bajaron los brazos y se fueron a por el partido al considerar que el empate no les valía. Faltando dos minutos para el final de partido lograron su recompensa con un gol de falta directa bien ejecutada por Felipe que nada pudo hacer el cancerbero local.

En cuanto al resto de partidos de la jornada, el líder Reale-Audífonos Romany venció por 3 a 7. El partido comenzó con claro dominio de los visitantes y con el control por completo de la pelota y de las ocasiones. Es más, en el descanso parecía que el partido ya estaba sentenciado ya que el marcador reflejaba un 0 a 5 a favor de los líderes.

Pero, sorprendentemente en la segunda parte Maristas se aprovechó de la relajación del líder y consiguió meterse en el partido con tres goles consecutivos. El conjunto de la aseguradora solicito un tiempo muerto y reestructuró sus líneas por completo, lograron materializar dos goles mas y llevarse tres puntos muy valiosos de un campo muy complicado.

El farolillo rojo de la categoría, Casa Llobell de Ondara, sigue sin saber lo que es puntuar esta temporada, esta semana volvió a perder en su propia casa contra el equipo de Darastaff- Cal Nay de Beniarbeig, por 0 a 6. Mientras El otro equipo ondarense , Bodegas Aguilar, protagonizó la goleada de la jornada, al vencer por 0 a 14 al equipo dianense de Thai-Pizzeria Ferrari del que no tuvo piedad alguna. Por su parte, Piscinas Denipool perdió en su propia casa contra el equipo debutante este año Arttax Abogados por 0 a 2.

El que sigue sin levantar cabeza esta temporada es el conjunto de El Poblets, que perdió por 2 a 4 en su propio feudo ante Il Fratell, un conjunto que parece que poco a poco va cogiendo el ritmo de la competición y va escalando posiciones.

Las sorpresas de la jornada las protagonizaron la Xara Futsal y Náutica Pérez que consiguieron ganar sus encuentros ante el Restaurante Miguel Juan de Dénia y Hotel Nou Roma por 3 a 1 y 6 a 4 respectivamente. Por ultimo Baleària y Benissa F.S. terminaron el encuentro con un empate a dos.

El trofeo pichichi lo encabeza Jorge Llopis del equipo Reale-Audífonos Romany con 17 goles, seguido de José María Pérez del Drastaff con tres goles menos . El equipo más goleador es, hasta la fecha el Reale Audífonos Romany con 49 goles.