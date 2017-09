Pego nombra Hijo Adoptivo a Pepe Piera La localidad dedica una semana gastronómica al arroz bomba del 11 al 16 de septiembre JOSÉ IGLESIAS Sábado, 2 septiembre 2017, 00:12

Contrariamente a lo que piensan todos, Pepe Piera, ‘El Pegolí’, la persona que ha hecho mundialmente famosa la gamba roja desde el Baret de Les Rotes, nació en Dénia. Fueron sus padres quienes protagonizaron una bonita historia de amor por la que dejaron Pego, su ciudad natal, y se trasladaron a Dénia poco antes de comenzar la guerra civil española. De su padre heredó, entre otras muchas cosas, el gentilicio de ‘El Pegolí’ que ha identificado a la familia hasta el punto que le pusieron el nombre a aquel chiringuito que adquirieron en 1943 en Les Rotes.

Pepe Piera lo regenta desde 1969, año en que decidió centrarse en su producto estrella, la gamba, cuya preparación ha traspasado fronteras hasta convertirlo desde los años 60-70 en el primer embajador gastronómico de Dénia y la comarca. Ahora son sus hijas las que han tomado el relevo en la gerencia del restaurante, aunque Pepe sigue «viviendo» allí.

El ayuntamiento pegolino, en el transcurso de la I Semana Gastrocultural denominada ‘L’arròs de les estreles’, rendirá tributo a este restaurador y lo reconocerá nombrándolo Hijo Adoptivo de Pego, un título honorífico que a buen seguro lucirá con orgullo en su establecimiento junto a los numerosos reconocimientos y premios de su trayectoria profesional. A partir del 15 de septiembre por la tarde, Pepe Piera, podrá presumir de ser pegolino de verdad.

El Ayuntamiento de Pego se ha volcado en la celebración de esta primera semana dedicada al arroz bomba con numerosos actos que quieren poner en valor esta variedad del arroz que se cultiva en el Parque Natural del Marjal de Pego, y que tiene en esta época su momento de siega.

Junto a la Concejalía de Cultura, Medio Ambiente y Turismo que dirige la edil Rosa María Ferrer, se han sumado a la promoción del arroz bomba las cinco empresas comercializadoras de esta variedad del arroz como son el Grup Agrícola de Pego, Stalons, la Cooperativa Coopego, El Segador y Pego Natura.

La variedad bomba está considerada como la mejor de las que existen, en el mundo de los arroces, porque tiene un grano más pequeño y más duro (necesita un poco más de agua y fuego para cocerlo), absorbe más caldo por lo que es más sabroso, el grano crece en su cocción más que el arroz normal y no se rompe, por lo que siempre queda entero, no se pasa y no empasta el guiso.

El arroz Bomba se cultiva en el humedal pegolino desde el siglo XIV y esta semana del arroz pretende llevar a cabo diversas actividades entorno a la naturaleza, la cultura y la gastronomía, para darlo a conocer también en las poblaciones de la Marina Alta, en cuyos mercados, han paseado esta semana el arroz anunciando la semana gastrocultural y las posibilidades de ocio que ofrece Pego

La población se ha propuesto dar a conocer al mundo esta variedad en una semana que empezará el lunes 11 con una siega del arroz con ropa tradicional que protagonizarán los carreteros de Pego. Por la tarde los hosteleros elaborarán el arroz en un showcooking.

El martes 12 de septiembre serán los expertos quienes se encargarán de defender las particularidades del arroz. En una primera mesa redonda que llevará por título ‘Gastronomía y Turismo’ participará el crítico gastronómico Santos Ruíz; el profesor Joan Carles Cambrils; Toni Reig en representación de Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía y el reconocido cocinero de Pego, Evarist Miralles.

Una segunda mesa redonda explicará la convivencia de la agricultura con la conservación del Parque Natural del Marjal. Participación Pepe Bernabeu, catedrático de la Universidad de Valencia; Miguel Almela; Fernando Sendra, representante de los agricultores del Marjal; Joseba Rodríguez, director del Parque del Marjal Pego Oliva; Pepe Martínez de la revista «10 al 10», y Josep Lluís Doménech.

La Casa de Cultura acogerá el miércoles 13 por la tarde un homenaje a las mujeres cocineras, y el jueves en la plaza del Mercat, se llevará a término una acción de «street marketing» con regalos especiales para los que se acerquen. Ese mismo día se realizará una recepción y hermanamiento con la asociación Amics de la Costra que degustarán el plato más típico de la población.

El viernes por la tarde será el homenaje a Pepe Piera ‘El Pegolí’ en el ayuntamiento de y después, los bares de la localidad prepararán unas tapas en sus establecimientos que se convertirá en la antesala de la próxima Ruta de la Tapa de Pego. Pues nada, a disfrutarlo.