El Pego CF es el mejor de los equipos comarcales en Primera Regional

Los rojillos comenzaron muy fuertes la liga y han ido perdiendo fuelle mientras que el Gorgos es el conjunto revelación y está en octavo puesto

PEGO.

Este temporada el grupo de moda en la comarca de la Marina Alta no cabe duda que es el séptimo de Primera Regional con la presencia de seis equipos. El mejor situado al acabar el año es el Pego CF, que es segundo en la clasificación. Un puesto que tiene cierto sabor agridulce para el conjunto que dirige Lauro Techeira, ya que los rojillos comenzaron muy fuerte la liga y disfrutaron del liderato durante muchas jornadas.

Dos derrotas, una en casa ante el Altea (2-4) y otra en Rafelcofer (2-1) y tres empates han hecho caer a los rojillos a la segunda plaza. Esta plantilla tiene como objetivo regresar a Preferente y todo lo que no sea eso se puede considerar como un fracaso. Los jugadores tienen la suficiente calidad como para conseguir el ascenso, es por ello que tendrán que seguir luchando para ello.

El Gorgos, que regresaba a la categoría tras muchas temporadas en Segunda, se ha convertido en el equipo revelación de los comarcales. Termina el año en la octava posición, que cubre sobradamente la expectativas que se habían depositado en una plantilla que luchará por asegurarse cuanto antes la permanencia.

En el décimo puesto de la clasificación se encuentra la UD Ondarense, que dirige Nando Boluda y que tras un mal inicio de liga, poco a poco, ha ido mejorando resultados y cierra el año en el ecuador de la clasificación. Es una plantilla extremadamente joven que está llamada a hacer una mejor segunda vuelta, por lo que su posición puede mejorar claramente.

Un puesto por detrás del equipo de Ondara está situado el CD Pedreguer, que de la mano de José Luis Bisquert en su banquillo es un equipo que está por debajo de sus posibilidades. Esto ha hecho que el técnico de Xàbia presentase su dimisión ante los resultados que hasta el momento ha obtenido su equipo. Los pedregueros se han mostrando como un conjunto muy irregular que ha cuajado buenos partidos ante los equipos de la parte alta pero que a su vez también ha cedido puntos ante escuadras más inferiores. Es una plantilla con experiencia que por calidad debe de estar más alto en la clasificación.

Uno de los equipos a los que no le están saliendo las cosas como esperaba es el Orba, que la pasada campaña cuajó una buena temporada pero que en esta no anda demasiado fino. Está demasiado cerca de los puestos de descenso por lo que tendrá que espabilarse para no sufrir en una segunda vuelta que se le presenta muy complicada.

El peor equipo comarcal en esta Primera Regional es la UD Benissa, que desde que comenzó la liga no ha conseguido salir de los puestos de descenso. El conjunto benissero cierra el año como colista del grupo con dos únicas victorias y solo ha sumado 10 puntos.

Hay que significar que pese a esta mala racha tiene la salvación a tan solo cuatro puntos por lo que las esperanzas de lograr la salvación no están perdidas ni mucho menos. Para ello el conjunto deberá de mejorar mucho, sobre todo en la parcela ofensiva, ya que es con mucho el equipo que peor registro tiene como goleador.