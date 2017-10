Pego descarta construir un molino de arroz al no superar la producción el millón de kilos Una cosechadora durante los trabajos de la siega del arroz en la Marjal de Pego. / B. Ortolà Los arroceros aseguran que la cosecha es insuficiente mientras que el Ayuntamiento abre las puertas a las iniciativas privadas B. ORTOLÀ PEGO. Sábado, 14 octubre 2017, 01:05

El municipio de Pego no recogerá, por el momento, el guante lanzado por Pepe Piera El Pegolí, que defendió, durante su nominación como hijo adoptivo, la necesidad de construir un molino de arroz en la localidad. Según apuntaron desde el sector arrocero, la cosecha en la Marjal es insuficiente para conseguir la viabilidad del proyecto. Actualmente en la localidad se produce una media de un millón de kilos de arroz por temporada, unas cifras «muy inferiores a las que están acostumbrados a trabajar en los molinos», comentó el presidente de la Comunidad de Regantes de las tierras arrozales de Pego, Elies Siscar.

Por ello, desde hace varios años, el sector arrocero al completo envía toda la cosecha a molinos de otras localidades como Sueca o Sollana, por donde pasa una gran parte de la producción de toda la Comunitat. Hace varias décadas, el municipio contaba con una decena de molinos. La última empresa que trabajaba el arroz en Pego decidió cerrar este departamento hace poco más de dos años, porque los beneficios era mínimos.

El presidente de la comunidad asegura que se necesita «una gran inversión para hacer funcionar un molino, dinero para el mantenimiento, el personal encargado; gastos que con la limitada producción que tenemos en Pego sería imposible asumir».

Siscar no se atrevió a dar una cifra aproximada de la cantidad de arroz mínima necesaria para que el proyecto del molino reportase beneficios. El presidente de la comunidad comentó que los socios arroceros han abierto en alguna ocasión el debate. Aunque matizó que nunca se ha planteado realizar un estudio para determinar cuáles serían los requisitos mínimos «porque siempre se ha concebido como un proyecto inviable, sé que puede hacer mucha ilusión, pero en este caso lo bonito está muy reñido con lo comercial».

Almacén

Lo que sí resulta más factible para Siscar es la construcción de un almacén donde conservar la cosecha antes de enviarla al molino, pues «es algo mucho más asumible y contaría con algo más de garantías para los arroceros».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Pego también creen que la viabilidad del molino es casi nula. Apuntaron que el consistorio no está capacitado para asumir dicha iniciativa. «Se necesitaría una gran inversión, no solo para construir el molino, sino para conseguir que fuese rentable», subrayó el concejal de Agricultura, Andreu Dominguis.

El edil explicó que el consistorio no puede estar al frente de un proyecto «para dar rentabilidad a un producto que crece en la zona y no a otros, como la naranja». Por ese motivo dejó la puerta abierta a que una empresa privada llegue con una propuesta.

A este respecto, el presidente de la Comunidad de Regantes también se mostró abierto a escuchar propuestas de origen privado. Siscar aseguró que hasta la fecha nadie se ha presentado con una oferta.

Quien sí recibió una propuesta «hace muchos años», fue el consistorio pegolino. Dominguis recordó que un empresario quiso construir un molino en la Muntanyeta Verda, pero desde la conselleria lo desestimaron porque la obra se había proyectado en la zona protegida del Parque Natural. La propuesta también ha sido estudiada por algún grupo arrocero del municipio, aunque «de momento no hay nada definido», indican desde el municipio.

Uno de los problemas que acarrea el no contar con un molino propio es que el agricultor no conoce todo el proceso de tratamiento del arroz, por lo que ignora si el producto envasado coincide al cien por cien con la materia prima que cosechó en la Marjal de Pego. Por ello tanto el concejal de Agricultura como los arroceros pegolinos remarcan la necesidad de apostar por la Subdenominación de Origen del arroz de Pego, «porque con ello se garantizan unos mejores controles, ya que se registra el total de la producción y no puede superarse a la hora de envasar el producto».