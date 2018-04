El Pego canta el alirón de campeón de Primera Regional y subirá a Preferente Todo el equipo del Pego sobre el terreno de juego de Xeraco haciendo un corro. / LP El equipo de Lauro Techeira consiguió su decimocuarta victoria consecutiva al ganar en Xeraco por 0 a 1 y aún faltan dos jornadas JAVIER ZAMORA PEGO. Miércoles, 25 abril 2018, 00:56

El Pego CF cantó el alirón como campeón del grupo 7º de Primera Regional a falta de dos jornadas tras vencer en el campo municipal de Xeraco por 0 a 1. Esta victoria supone el ascenso a Preferente de los rojillo. El tanto del triunfo llegó en el minuto 15 y fue obra de Cristian Rico, el goleador del Pego y máximo de este grupo con 19 goles.

En ese momento la afición pegolina presente en el campo festejó por todo lo alto el gol. Hubo nervios entre los seguidores rojillos, que viajaron gracias al autobús fletado por la directiva, hasta que el choque el colegiado señaló el final del choque. No era para menos, su equipo consiguió el título de campeón y lo más importante el ascenso.

Hace una temporada se consumó el descenso de categoría del equipo rojillo tras varias temporadas coqueteando con la posibilidad de bajar. Entonces se planificó un equipo a partir de un técnico conocedor de la categoría, Lauro Techeira, que ya había ascendido con el Calpe a Preferente. Tras la llegada del entrenador, se optó por renovar a aquellos jugadores que ya estaban en el equipo. Se buscaron fichajes de hombres en su mayor parte de la comarca, como Guedes, Cabe, Borja, Alberto del Dénia, y otros de la confianza de Techeira que llegaron desde el Calpe, como Adrián, Romero, Sánchez y Dani Morató.

El equipo comenzó muy fuerte la temporada hasta que llegó el primer traspié con el empate frente al Pedreguer (1-1) y en la jornada posterior la derrota ante el Altea (2-4). Dos resultados que dejaron dudas. Posteriormente, el Pego cayó en su visita al campo del Rafelcofer y se perdió el liderato. La reacción de la plantilla, tras una reunión de los técnicos con ellos, no se hizo esperar y a partir de esa derrota el equipo ha sumado catorce triunfos consecutivos. Los números que presenta el Pego son dos partidos perdidos, tres empates y, lo que es más importante, ha marcado 79 goles y ha encajado solo 20.

El técnico, Lauro Techeira, comentó que está muy contento, que «el trabajo de todo el grupo ha sido muy intenso durante toda la temporada y hemos tenido nuestra recompensa». Respecto a la presión que suponía tener que ascender señaló que «a mí me gustan los desafíos y creo que ir a Pego era un reto importante, pero merecía la pena». Según recalcó, «el Pego es un equipo que cuenta con una gran afición que ha estado toda la temporada con nosotros y en Xeraco nos arropó y ayudó a conseguir la victoria».

El futuro del entrenador todavía no está decidido, aunque comentó que «hace unas semanas los directivos querían hablar conmigo, pero les dije que había que esperar hasta que la liga finalizase. Mi cuerpo técnico ha trabajado con total libertad y yo he estado muy a gusto, así que no lo tengo decidido pero Pego es un sitio donde se vive el fútbol con mucha pasión y eso a mí me gusta».

Este sábado en el partido que los rojillos jueguen en su campo del Cervantes se prepara una gran fiesta para dedicar a toda la afición el título de campeón y el ascenso a Preferente. Aquellos que estuvieron en Xeraco ya vivieron una primera celebración donde se manteó al técnico por parte de toda una plantilla, que evidenció muestras de ser un bloque muy unido donde ha reinado el buen ambiente durante toda la temporada.

Lauro Techeira es un entrenador que suma un ascenso más en su historial como técnico. Antes ya había ascendido con el Calpe, equipo que llevó desde Segunda Regional a disputar una promoción de ascenso a Tercera División.