La oposición de Gata se reúne en un bar para trabajar ante la «nula» gestión de Compromís Los ediles de PSPV, PP y JuGa durante la reunión celebrada en uno de los bares de la localidad tras la comisión informativa. / LP PSPV, PP y JuGa descartan una moción de censura por ahora y quedan tras las comisiones informativas porque «los plenos están vacíos de contenido» B. O. GATA DE GORGOS. Jueves, 25 enero 2018, 00:15

La oposición de Gata de Gorgos ha decidido constituirse como un 'gobierno en la sombra' y trasladar las comisiones informativas al bar. Así lo hicieron el martes tras la última reunión con el gobierno de Compromís. A propuesta de los socialistas, los ediles del PP, JuGa y el PSPV se sentaron alrededor de una mesa en uno de los bares del municipio para «debatir y analizar la actual y difícil situación que atraviesa el municipio» ante la «nula» gestión del ejecutivo.

Según el portavoz socialista, Joanvi Vallés, «la intención es aportar y trabajar ideas para los plenos entre todos, algo que no se hace en las comisiones informativas». El edil aseguró que actualmente el equipo de gobierno «quiere acabar cuanto antes estas reuniones. Tan solo nos limitamos a votar los puntos que se llevarán a pleno, a pesar de que en muchas ocasiones el ejecutivo no nos facilita la información a tiempo, tenemos que pedirla nosotros y no nos explican nada al respecto».

Para la popular Maite Signes, este encuentro con el resto de partidos de la oposición «demuestra que el único que no quiere entablar un debate político es Compromís». Según Signes, su partido «está abierto a celebrar reuniones con quien sea necesario, por ello asistimos a esta cita, si nos lo pide el ejecutivo también acudiremos, pero hasta la fecha no se ha dado el caso».

El ejecutivo local acusa a populares y socialistas de pretender colapsar económicamente a Gata

En cuanto al lugar escogido, uno de los bares más céntricos de la localidad, situado a escasos metros del consistorio, la portavoz de los populares señaló que se trata de «una muestra de la transparencia». Signes señaló que «los vecinos tuvieron la ocasión de ver, una vez más, que independientemente del color político, la mayoría de fuerzas podemos debatir en Gata de Gorgos, incluso tuvieron la ocasión de participar en el debate».

Por su parte, el portavoz de JuGa, Jaume Monfort, subrayó que su partido «siempre asiste a las reuniones a las que se nos convoca». El edil lamentó que «no sea el ejecutivo quien tenga este tipo de iniciativas sino todo lo contrario». Para Monfort, los miembros de Compromís «han demostrado su incapacidad para negociar y llegar a consensos con el resto de la corporación municipal».

El representante de JuGa coincidió con el PP y el PSPV en calificar de positivo el encuentro «porque se pueden debatir posturas y llegar a acuerdos puntuales que beneficien a los intereses de los vecinos del municipio».

Asimismo, Monfort acusó al gobierno de Magda Mengual de «no aportar propuestas desde hace meses. En el próximo pleno, por ejemplo, la mayoría de los puntos son mociones presentadas por la oposición». También desveló que en las últimas tres comisiones de urbanismo «no se ha presentado ninguna propuesta».

Futuras reuniones

Ante una nueva posible reunión de los tres partidos, similar a la del martes, Monfort matizó que el encuentro había sido «algo excepcional», aunque no descartó que puedan producirse otros en un futuro. «Nosotros siempre vamos a las reuniones a las que nos convocan», remarcó de nuevo.

Quienes sí dejaron la puerta abierta a más encuentros de trabajo fueron los concejales del PSPV y del PP. El edil socialista aseguró que «si el gobierno sigue negándose a tratar como deberían con la oposición, tendremos que seguir trabajando por nuestra cuenta».

Por su parte, la popular Signes confirmó que volverán a sentarse «siempre que nos llamen, porque puede que lleguemos a acuerdos o no, pero no debemos dejar de debatir, es lo primordial y parece que Compromís lo ha olvidado». Los populares tampoco se mostraron reacios a presentar una moción de censura en lo que queda de legislatura. Aunque matizaron que «no se pueden hacer chapuzas como se ha hecho en Benitatxell, las cosas deben consensuarse de forma seria».

A este respecto el PSPV y JuGa siguen apostando por un gobierno de izquierdas «aunque ahora es muy complicado», por lo que no se plantean unir fuerzas con el PP para quitarle el gobierno a Compromís.

La respuesta del ejecutivo local de Gata de Gorgos al órdago lanzado por los miembros de la oposición no se hizo esperar. El grupo Compromís cargó, a través de un comunicado, contra el PP y el PSPV, a quienes acusó de «pretender colapsar económicamente al municipio para conseguir beneficios electorales al criticar la decisión del gobierno local de mantener el IBI y no bajarlo en 2018».

Por otra parte, los nacionalistas anunciaron que el municipio acabará con su deuda histórica este año. La alcaldesa, Magda Mengual, explicó que han pasado de los casi tres millones de euros de deuda máxima que alcanzó el PP de Signes, a los 745.361 euros. Según la munícipe, «cuando terminemos con la deuda, estudiaremos la posibilidad de bajar el IBI, porque estos debates hay que hacerlos con responsabilidad».