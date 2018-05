La oposición de Dénia arremete contra el ejecutivo por su «falta de previsión» Imagen de archivo de un pleno celebrado en Dénia. / Tino Calvo Los líderes de Cs y GDCU lamentan que las familias se queden sin la Escuela de Verano y piden explicaciones al equipo de gobierno B. O. DÉNIA. Jueves, 17 mayo 2018, 00:47

Las críticas al gobierno de Dénia por no prestar este año el servicio de la Escuela de Verano 'Vacances per a totes i tots' no se han hecho esperar. Los partidos de la oposición han cargado contra el ejecutivo del PSPV-Compromís por su decisión a la que coinciden en achacar a la «falta de previsión».

El portavoz del grupo Ciudadanos de Dénia (Cs), Sergio Benito calificó de «despropósito» la actuación del gobierno local. Según el edil de Cs, «parece mentira que lleven tres años en el Ayuntamiento. Desde hace unos meses ya se conocían los cambios de la ley, por lo que la falta de tiempo no es una excusa».

Benito mostró su interés por conocer «las razones por las que no han tenido tiempo, ¿ahora también saldrán a echarse la culpa unos a otros?». Unas dudas que aseguró que les transmitirá «cuanto antes».

Pepa Font califica de «ineficaz» la gestión del gobierno «porque no era un problema de dinero»

Para el portavoz de Cs, el ejecutivo local encabezado por Vicent Grimalt, «no puede escurrir el bulto».

Benito también lamentó la solución tomada por el gobierno, la recopilación de las actividades que se ofrecen en espacios públicos y privados del municipio para ofrecerlos como alternativa. Para el edil de Cs «es un parche mal hecho. Por proponer, también les pueden decir a los padres que lleven a sus hijos a los cines del centro comercial de Ondara, es un disparate».

El líder de Cs no ha sido el único en criticar la decisión del gobierno dianense. La portavoz de Gent de Dénia-Centre Unificat (GDCU), Pepa Font también arremetió contra el ejecutivo que tildó de «ineficaz» la gestión de la concejalía y de los técnicos del consistorio. A su parecer, «han demostrado su incapacidad, porque no ha sido por falta de dinero, sino por previsión».

La portavoz de GDCU aseguró que en el próximo pleno pedirán explicaciones al ejecutivo, aunque lamentó que «el mal ya está hecho, porque las familias se van a quedar sin un servicio que ha estado vigente durante 15 años. Ahora para muchos será un grave problema porque no tendrán con quién dejar a sus hijos mientras trabajan».

Mientras que en el Partido Popular prefirieron reservar su opinión para una rueda de prensa que tendrá lugar hoy.

Ante las críticas de la oposición, el concejal de Educación, Rafa Carrió echó un capote a su compañera de gobierno al reafirmar que «no ha sido por falta de previsión ya que no contábamos con el suficiente tiempo para iniciar un expediente administrativo con su pliego de condiciones para sacarlo a licitación, pues la ley se aprobó el pasado mes de marzo».

Carrió recordó que, a pesar del poco tiempo, el gobierno contacto con los centros escolares del municipio «para ver si podían ofrecer actividades con las que suplir la Escuela de Verano». Aunque el concejal de Compromís aseguró que no contaban con el tiempo necesario para poder hacerlo. A pesar de que este año no habrá 'Vacances per a totes i tots', el edil aseguró que el ejecutivo ya trabaja para recuperar el servicio para el verano de 2019.