La oposición de Benitatxell estudia presentar recurso contra la no admisión de la moción

La moción de censura que presentó la oposición de Benitatxell pero que no admitió a trámite el secretario municipal del ayuntamiento sigue dando coletazos. Sus impulsores no piensan renunciar a su intento de cambiar el gobierno local. Por ello están estudiando la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo.

Tanto el líder de Compromís, Miguel Ángel García, como Toni Colomer, que encabezó la lista del PP en las pasadas elecciones pero meses atrás dejó de formar parte del ejecutivo, reiteraron ayer que la moción que presentaron junto al grupo municipal I-MA estaba «bien hecha» y era «legal» según los asesores que habían consultado. Así que, no ven otro camino que llegar a los juzgados para derrocar a los actuales gobernantes (RED, una edil del PP y Pideb).

En cuanto a la decisión de Compromís de abrir expediente a los tres representantes que tiene en el Consistorio de Benitatxell, Miguel Ángel García recalcó que entendía que era lo que la coalición debía hacer. Además, hizo hincapié en que eso les permitirá explicar a la cúpula del partido la decisión que tomó todo el colectivo local.

En ese sentido, incidió en que les relatarán la «situación insostenible» a la que se ha llegado y que el equipo de gobierno local ha cometido «un cúmulo de ilegalidades». Por ese motivo, apuntó, «creemos que estamos haciendo lo correcto» y «no hacerlo sería una irresponsabilidad».

Por lo que se refiere al motivo dado por el secretario de que la moción no se podía admitir porque Toni Colomer es un no adscrito, García insistió en que no es así. Y en cuanto a que una de las firmantes, la líder de I-MA, está encausada, el edil de Compromís le recordó al alcalde que en ocasiones anteriores no dudó en pedirle a ella su respaldo cuando su situación era la misma que en la actualidad.

García y Colomer lamentaron que el PP provincial se atreviera a hablar de corrupción e incluir al exlíder popular cuando el motivo de su pase a la oposición era por motivos internos con su compañera de partido.