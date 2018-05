El Día de la ONCE en la Comunitat reunirá a cerca de 700 personas en Dénia La celebración tendrá lugar el 9 de junio y los participantes podrán realizar una ruta por el casco histórico o un paseo en catamarán R. D. DÉNIA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:00

La celebración del Día de la ONCE en la Comunitat Valenciana tendrá como escenario Dénia. Unas 700 personas del grupo social de esta organización se congregarán en la capital de la Marina Alta el próximo 9 de junio.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, y el presidente del consejo territorial de la ONCE en la Comunitat, Enrique Llin Ruiz, presentaron ayer los actos previstos con motivo de esta celebración. Como todos los años desde hace más de una década, aquellas personas que integran el grupo social ONCE se reúnen en una jornada de hermandad en la que, como explicó Enrique Llin, «pretendemos compartir experiencias, estar juntos y también hacer visible que la ONCE está en la sociedad».

Asimismo, el presidente apuntó que confía en que la jornada se desarrollará el próximo día 9 contribuya a «incrementar el interés por Dénia como destino turístico entre las personas que integran el grupo social de la organización, aunque me consta que muchas de ellas ya lo conocen».

El Día de la ONCE comenzará a las diez de la mañana. Los numerosos participantes se concentrarán en la calle Marqués de Campo, donde almorzarán. A continuación podrán elegir entre realizar una visita guiada por el casco histórico de la ciudad o disfrutar de un paseo en catamarán por la costa, una oferta gestionada desde el departamento municipal de Turismo.

El alcalde agradeció, en nombre de la ciudad, la elección de Dénia para celebrar este encuentro anual de la ONCE en la Comunitat Valenciana. Grimalt explicó que en este evento colaborarán también efectivos de la Policía Local y voluntariado de Protección Civil.

80 aniversario

El presidente del consejo territorial recordó que la organización fue creada en 1938, por lo que este año celebra su 80 aniversario. En sus orígenes se dedicó exclusivamente a personas ciegas y, desde hace tres décadas, trabaja también con personas con discapacidades diferentes a la ceguera.

Asimismo, indicó Llin, la ONCE ha creado un grupo de empresas, Ilunion, «con un sustrato de responsabilidad social corporativa que hace que contratemos a personas con discapacidad». En la actualidad trabajan en la organización cerca de 70.000 personas, de las cuales el 58% tiene alguna discapacidad.