Las obras de la lonja de Dénia se prolongarán más allá de junio de 2018
DÉNIA. Sábado, 14 octubre 2017

Los contratiempos e imprevistos están afectando a varios proyectos importantes en Dénia y eso se va a traducir en retrasos en la fecha de finalización. Uno de ellos es la rehabilitación de la antigua lonja, incluida dentro del Plan Confianza. Los trabajos, que empezaron en junio, debían concluir en un plazo de doce meses, pero se paralizaron a mediados de agosto por discrepancias en la cimentación, que finalmente han sido resueltas y las obras se han vuelto a retomar.

La edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, matizó ayer que la actuación, que cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros, no se paró sino que «estaba en 'stand by' mientras la dirección de obra y la empresa llegaban a un acuerdo». La concejal explicó que al iniciar los trabajos se descubrió que la vieja cimentación era demasiado débil para soportar los pilares previstos en el proyecto. Por ello se ha adoptado una solución técnica que «es un poco más laboriosa que la planteada inicialmente y se tardará un poco más en hacer, pero es para dar más seguridad al edificio», recalcó Ripoll, que no quiso aventurar el tiempo de demora que eso supondrá.

Otra actuación que finalizará después de lo que se esperaba es la peatonalización de la calle Fontanella. La intención era que antes de concluir diciembre estuviera lista la reurbanización, un proyecto que forma parte el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de la Diputación y cuyo coste ronda los 585.000 euros. La edil de Territorio admitió que, tras tener que cambiar la propuesta al descubrir en la catas la presencia infraestructuras que no se sabía que pasaban por allí, esperan que el gobierno provincial dé luz verde al proyecto modificado a final de año y que las obras comiencen a principios de 2018.

Tampoco la rehabilitación de la casa del carrer Sant Josep para convertirla en espacio cultural se ha librado de los contratiempos. Esta actuación, subvencionada por el Gobierno central, lleva varios meses paralizada. El concejal de Cultura, Rafa Carrió, apuntó ayer que están pendiente de una firma del ministerio para que se puedan reanudar las obras, una vez modificado el proyecto inicial.

Según subrayó, los cambios son mínimos y afectan al ascenso y los balcones. Respecto a su conclusión, Carrió puntualizó que no afectará demasiado a los planes ya que «las obras iban adelantadas. Se mostró confiado de que a principios del próximo año concluyan porque «lo más gordo ya está hecho».

Por último, estaba previsto que la reurbanización de la calle Sandunga, dentro del Plan Confianza, empezase el próximo lunes. Sin embargo, todavía falta un papel de conselleria. No obstante, la edil de Territorio remarcó que la demora será mínima y la actuación podría iniciarse antes de que acabe octubre.