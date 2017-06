El objetivo del equipo de gobierno de Dénia es «peatonalizar el máximo del centro» urbano Todos los ediles de PSPV y Compromís que conforman el ejecutivo de Dénia antes del hacer balance de la mitad de legislatura. / R. González El alcalde y el vicealcalde recuerdan en el balance del ecuador de legislatura que llevaban en su programa el cierre de Marqués de Campo R. GONZÁLEZ Miércoles, 14 junio 2017, 00:42

El equipo de gobierno reconoció ayer, durante el balance del ecuador de legislatura, que su objetivo es «peatonalizar el máximo del centro» urbano de Dénia. Así, lo señaló el vicealcalde, Rafa Carrió, quien insistió en que el cierre de Marqués de Campo lo llevaban PSPV y Compromís en su programa. Y recalcó que la peatonalización se ha de hacer con 'trellat'. El munícipe, Vicent Grimalt, recordó que se han encargado unos estudios que le proporcionará «información clara» de movilidad.

El alcalde apuntó que la parte del sondeo no se llevará a cabo solo entre los vecinos y empresarios de la principal arteria de la ciudad, sino por toda la ciudad. Grimalt incidió en que Marqués de Campo es un «patrimonio no solo de Dénia, sino de la comarca» y que por eso no se iban a centrar únicamente en los que allí residen y en los comerciantes y hosteleros.

Según comentó el primer edil, «en función del resultado del trabajo encargado se hará lo que se tenga que hacer». Además señaló que creía que el tema del aparcamiento no era lo «más conflictivo» para cerrar la calle, que recordó que hay un parking a 100 metros y otro al final de la calle. Y Grimalt, apostilló que en fiestas «no se acaba el mundo porque no pueden entrar a aparcar».

A ello se le sumarían los estacionamientos disuasorios. En ese momento, dijo el munícipe, hay dos parcelas en el casco y están en conversaciones con los propietarios para, de cara al verano, disponer de ellas como aparcamiento. Una de ellas por la entrada norte de la carretera de Les Marines y en la avenida de Alicante, cerca del colegio Llebeig.

Otra de las cuestiones importantes que se abordaron en el balance, al que acudieron todos los ediles de ambas formaciones, fue el Plan General Estructural (PGE). Vicent Grimalt indicó que estaría el próximo año y que habían contado con la «total implicación» de la conselleria.

Al respecto, la edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, especificó que antes de acabar este ejercicio estará la aprobación por parte del pleno y que en 2018 lo ratificaría la conselleria. Entonces entraría en vigor el nuevo planeamiento.

Otra iniciativa que verá la luz después del verano será la que afecte al parking que hay frente a la estación del trenet, entre el paseo del Saladar, Manuel Latur y Patricio Ferrándiz. Ese espacio, que se utiliza como estacionamiento, es una zona verde y en eso se convertirá después de la campaña estival, según anunció el edil de Medio Ambiente, Josep Crespo. Allí se colocarán árboles y una zona de juego, detalló.

En la comparecencia de ayer los líderes de PSPV y Compromís analizaron el estado de ejecución de las propuestas que se había firmado dos años antes en el denominado Pacto del Castillo. Vicent Grimalt hizo hincapié en que, de los 94 puntos recogidos en el documento, casi la mitad, unos 46, ya se habían hecho y 27 están en marcha, mientras que 21 todavía no se han empezado.

El líder de los socialistas y alcalde de la ciudad admitió que al final de la legislatura «quedará algo» sin cumplir. No obstante, recalcó el gran esfuerzo realizado pese a los revés en forma de sentencias que ha recibido. Grimalt subrayó que el ayuntamiento se ha puesto al día en cuanto a pago a proveedores y que casi todos los proyectos del Plan Confianza estará acabados a finales del próximo año.

Asimismo, remarcó que se han incorporado una decena puntos más para el resto de legislatura. Entre ellos figuran la aprobación del PGE, la construcción de una rotonda en la avenida Joan Fuster con Diana que solucione los problemas de ese punto negro del entramado viario de la ciudad, la cesión de terrenos para el nuevo colegio Raquel Payá, la construcción de la nueva estación provisional de autobuses en la calle Mestre Monjo y la puesta en marcha de una oficina PROP en los bajos del consistorio.

El listado también incluye la implementación del plan de acción de desarrollo del proyecto de Dénia como Ciudad Creativa de la Unesco, la creación de la oficina 'infohabitatge', la creación de una bolsa de aparcamientos públicos disuasorios o las obras de mejora de la pista de atletismo del polideportivo.

Por su parte, el líder de Compromís, Rafa Carrió, destacó la «unidad» que ha habido en el equipo de gobierno en estos dos primeros años de mandato. «Trabajamos coordinados y cohesionados porque es lo que nos piden los ciudadanos», declaró.

También puso de relieve que la apuesta del ejecutivo por las personas y, «a diferencia del anterior equipo de gobierno», donde se hacía las cosas «sin orden, nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos claro hacia dónde vamos».