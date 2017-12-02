LA NAVIDAD COMIENZA EN LA VICENTICA DE XALÓ

José Iglesias. EL OBRADOR DE LA VICENTICA DE XALÓ ESTÁ A PLENO RENDIMIENTO. SUS FAMOSOS 'PASTISSETS' PARA ENDULZAR LAS SOBREMESAS NAVIDEÑAS DE LOS HOGARES DE LA MARINA ALTA HAN EMPEZADO A DORARSE EN EL HORNO Y DURANTE ESTA SEMANA SE PROMOCIONARÁN, JUNTO A OTROS PRODUCTOS TÍPICOS DE LA VALL DE POP, EN LAS JORNADAS TURÍSTICO-EMPRESARIALES QUE PRETENDEN DAR A CONOCER LAS TRADICIONES CULINARIAS Y GASTRONÓMICAS DE XALÓ, LLIBER, PARCENT, MURLA, BENIGEMBLA Y ALCALALÍ, Y TODA SU HISTORIA.
UNA PROMOCIÓN QUE COMENZARÁ HOY SÁBADO CON EL MERCAT DE LA TERRA DE XALÓ EN UN DÍA DEDICADO AL EMBUTIDO. COMO CADA AÑO HABRÁ UNA DEMOSTRACIÓN DE FABRICACIÓN DE EMBUTIDOS ARTESANAL Y, ADEMÁS UNA 'TORRADA POPULAR' PARA PODER DEGUSTARLO. ESTE SÁBADO TAMBIÉN SE HABILITARÁ UN HORNO DE LEÑA PARA PREPARAR COCAS. TODO ELLO EN EL MERCAT DE LA TERRA QUE SE INSTALA EN EL PLA DE LA SEQUIA DE XALÓ.
LAS JORNADAS TOT VALL DE POP CONTINUARÁN DURANTE TODA LA SEMANA HASTA EL DOMINGO DÍA 10 CON DISTINTAS ACTIVIDADES ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS.
LAS BODEGAS XALÓ Y SUS ESPUMOSOS ADQUIEREN PROTAGONISMO DURANTE ESTOS DÍAS. LA BODEGA SE PODRÁ VISITAR EN SESIONES DE MAÑANA Y TARDE PREVIA RESERVA, Y EN ESTE RECORRIDO SE PROMOCIONARÁ EL BAHIA BRUT NATURE, EL ESPUMOSO QUE ACOMPAÑARÁ A LOS DULCES NAVIDEÑOS. BODEGAS XALÓ REGALARÁ A TODOS LOS QUE CONCIERTEN UNA VISITA GUIADA UNA BOTELLA DE SUS VINOS PREMIADOS INTERNACIONALMENTE.
LOS RESTAURANTES DEL VALL DE POP OFRECERÁN LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA DE ESTAS POBLACIONES. EN BENIGEMBLA, EL BONAIRE OFRECE UN MENÚ ESPECIAL DE PUCHERO DURANTE TODA LA SEMANA. EN EL RESTAURANTE LA PISCINA DE PARCENT, LA PROTAGONISTA ES LA PAELLA DE MONTAÑA, MIENTRAS QUE EN CASA ALELUYA DE XALÓ HAN APOSTADO POR UN MENÚ CON ARROZ MELOSO COMO PLATO PRINCIPAL. Y TODOS CON PRECIOS QUE NO SUPERAN LOS 18 EUROS.
EN EL HOTEL CASA JULIA DE PARCENT OFRECEN UN MENÚ TRADICIONAL, MIENTRAS QUE EN EL RESTAURANTE EL PARAISO EN LA MISMA POBLACIÓN, LA FIDEUÀ DE JABALÍ SERÁ EL PLATO ESTRELLA. POR SU PARTE EN EL RIU RAU DE XALÓ HA OPTADO POR UN MENÚ DE CAZA CON VINOS Y MISTELAS DEL VALLE, MIENTRAS QUE EN CASA PINET, EN ALCALALÍ, LA PROPUESTA ES A BASE DE UN 'ARRÒS D'ESTIU' CON ENSALADA Y SOBRASADA CON MIEL ENTRE LOS ENTRANTES.
EL SÁBADO 9 DE DICIEMBRE SE REALIZARÁ UN TALLER DE PAELLA VALENCIANA EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL CASTELL DE LA SOLANA DE ALCALALÍ, TODA UNA EXPERIENCIA.
PERO AQUÍ NO ACABA TODO. EL HORNO DE LA VICENTICA DE XALÓ HA PREPARADO PARA ESTOS DÍAS UN LOTE DE DULCES NAVIDEÑOS REPRESENTATIVOS DEL VALLE AL PRECIO DE 12 EUROS, UNA PROPUESTA QUE PROLONGARÁ HASTA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.
POR SU PARTE, LAS BODEGAS RIKO DE XALÓ SORTEA UN LOTE DE PRODUCTOS TÍPICOS DE LA TIERRA A SUS SEGUIDORES DE FACEBOOK, QUE LES SIGAN Y COMPARTAN EL PROGRAMA DE LAS JORNADAS TOT VALL DE POP.
LAS ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS SE PUEDEN ALTERNAR CON RUTAS CULTURALES DE LAS QUE SE OFRECE CUMPLIDA INFORMACIÓN EN LA WEB WWW.VALLDEPOP.ES O EN LAS OFICINAS DE TURISMO, PARA REALIZAR RESERVAS, TANTO PARA LAS VISITAS GUIADAS COMO PARA LAS RESERVAS DE LOS RESTAURANTES.
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