Una mujer en silla de ruedas pide un lugar en los bous a la mar para gente con movilidad reducida Una de las actuaciones de bous a la mar celebradas en la Festa Major de Dénia del pasado verano. / Tino Calvo La familia de Rossa Bertomeu, socia fundadora de la peña La Vara de Dénia, lamenta que tampoco se les incluyera cuando Ondara arregló La Joya Levantina R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 29 mayo 2018, 00:47

Rossa Bertomeu es una «apasionada» de los toros a la que no le gustaba perderse ninguna cita con astados en las fiestas de la comarca y siempre ha estado involucrada en el mundo taurino. Sin embargo, un ictus hace tres años ha provocado que ya no pueda acudir como antes, ya que va en silla de ruedas. No porque hayan dejado de gustarle, sino porque las plazas no están preparadas. Por ello, su familia pide que se habilite un espacio en los bous a la mar de Dénia para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de este espectáculo, que está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El amor de esta mujer de 57 años por los toros nació desde pequeña, cuando vivía en la zona dels Quatre Cantos y veía las entradas de astados desde el balcón de su casa. En aquella época, apunta Rossa Bertomeu, la entradas eran con caballos corriendo también. Ella es una de las socias fundadoras de La Vara, la peña más antigua de los bous a la mar de Dénia y que tiene más de tres décadas de historia. Está también en la peña taurina Maestranza y hace cuatro años impulsó el concurso de ganaderías que celebra Dénia durante la fiesta mayor, a principios de julio.

Ahora recuerda con añoranza que antes no se perdía ninguna fiesta. «Iba a Ondara, a Xàbia, a La Xara, a Benitatxell... a todos los sitios, era mi distracción y lo echo de menos». Le encantaría volver a acudir pero los cosos no están preparados para personas con movilidad reducida, que van en silla de ruedas. Esta apasionada de los toros reconoce que puede resultar complicado satisfacer esta petición, pero que de conseguirlo le devolvería la alegría a ella y a otras personas en su situación.

Elisabet Álvarez busca apoyos en las redes para que puedan disfrutar de su afición

La hija de Rossa, Elisabet Álvarez, se ha propuesto remover conciencias para que su madre y otros que también necesiten silla de ruedas, tenga un espacio adecuado a sus necesidades en la plaza de toros que la ciudad empezará a montar en poco más de un mes. Según señala «ilusionada veo cómo se le ilumina de nuevo la mirada esperando unos bous a la mar o unos bous al carrer y se me parte el corazón» y eso le ha llevado a buscar apoyos a través de las redes sociales.

Lamenta que en Dénia no haya habilitada una zona para las personas que tienen este tipo de problemas, especialmente cuando es una fiesta con ese reconocimiento turístico y que tanto atrae a vecinos y visitantes. Elisabet Álvarez comenta que a veces abren un pasillo desde la zona del mar, por donde se colocan los efectivos de Protección Civil, pero «esa no es la solución». En su opinión, debería disponer de un espacio cubierto con un toldo «para que no estén a la solana», en un área que no supusiera ningún peligro y, además, que tuvieran una tarifa especial».

Favorecer su integración

De esa manera, se facilitaría que los aficionados en sillas de ruedas pudiesen acudir a vivir en directo el espectáculo. Y, al mismo tiempo, les ayudamos a que salgan de casa y favorecemos su integración», subraya la hija de Rossa.

Pero la petición de esta familia no se limita solo a Dénia, también desean que en otros puntos de la comarca con tradición taurina den pasos encaminados a eliminar esa barrera que impide a las personas con movilidad reducida disfrutar de los toros en la comarca. Un aspecto en el que ambas coinciden apunta a la plaza de toros de Ondara, La Joya Levantina. Madre e hija se muestran apenadas de que cuando se llevó a cabo la rehabilitación del emblema taurino de la comarca se olvidasen de las personas que quieren acceder con silla de ruedas.

Elisabet Álvarez explica que hace un par de años presenció un hecho que le hizo sentir «mucha pena y rabia». En la plaza de Ondara vio a dos aficionados que «dejaron su silla de ruedas y arrastrándose por el suelo subieron los escalones y se sentaron». Ella considera que no debería ser necesario tener que llegar hasta ese extremo para poder presenciar un acto taurino.

En El Verger, una peña tiene colocada una polea con la que sube al palco a uno de sus socios con movilidad reducida. Hace unos años Rossa Bertomeu acudió al municipio a disfrutar de su pasión y como es muy conocida en la comarca, ya fue corresponsal taurina para una revista, le ofrecieron izarla a ella también y así pudo entrar sin tantos problemas.