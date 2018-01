Hay una famosa escena de la película 'Everest' en la que se interroga a los montañistas con el siguiente argumento: «Es doloroso, es peligroso, destroza relaciones y os está costando una fortuna. Entonces, ¿por qué subís montañas?». Ellos responden al unísono que porque están ahí (las montañas). Es la respuesta más simple. También la más evidente ya que cada uno de ellos tiene sus propias razones.

La escena me hizo recordar una conversación de hacía unos meses. Iba en el coche con un amigo corredor y otro que no corre hablando de las carreras. El no corredor no se explicaba qué era lo que nos motivaba a correr. Él lo encontraba masoquista. Dijo que las veces que lo había intentado lo único en lo que pensaba era en parar.

Mi amigo y yo, como los montañistas de la película pero a infinita menor escala, también teníamos nuestro porqué. Corríamos porque podíamos hacerlo. Y claro que había algo más (siempre lo hay). En el caso de mi amigo, una enfermedad grave que finalmente superó y que casi se lo lleva por delante. En el mío, una lesión de espalda cuyo dictamen fue que jamás podría realizar ningún deporte de impacto. Nada de correr, dijo el médico. Creo que algo se rebeló en mi interior en ese momento. Que, de forma inconsciente y aunque nunca me había interesado especialmente, me juré que sí correría.

Y lo hice. Superé la lesión y en un par de años pude por fin calzarme unas zapatillas. Si corres sabes que hay mil razones para abandonar y una sola para seguir. Y que esa razón ha de ser poderosa y sobre todo ha de ser sincera. No la puedes fingir. Heinrich Harrer el alpinista en el que se inspiró la película 'Siete años en el Tíbet' decía que «lo grandioso de la montaña es que no tolera mentiras. Allí arriba no se puede mentir ni tan siquiera a nosotros mismos».

Puedes tener todas las razones o ninguna para correr o para subir montañas. Yo no puedo dar una exacta. Solo sé que, como Chantal Maudit, persigo la felicidad. Y quizá el eco de mis pisadas en la montaña y en la carretera es lo más parecido que he encontrado a una respuesta.