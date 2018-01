La oposición presenta una moción de censura contra el gobierno local de Benitatxell Pleno de Benitatxell celebrado el pasado noviembre / Tino Calvo Aseguran que la acción, que cuenta con la firma del que fuera líder popular, es legal porque la expulsión de Colomer del PP no se hizo bien R.G. Jueves, 18 enero 2018, 11:59

La oposición de Benitatxell ha presentado esta mañana, sobre las 10.15 horas, una moción de censura contra el gobierno local que encabeza Josep Femenia (RED). Sin embargo, según denuncian, ésta ha sido “diligenciada negativamente” por parte del secretario municipal porque uno de los firmantes es un no adscrito, Toni Colomer, que encabezó la lista del PP en las últimas elecciones municipales.

Sin embargo, el líder de Compromís, Miguel García, aseguró que la medida que han tomado es completamente legal porque no se hizo bien la expulsión de Colomer y no se respetaron sus derechos, por lo que consideran que todavía pertenece a las filas populares y no se puede considerar un no adscrito. Además, la moción la han acompañado de varios dictámenes del Consell Jurídic Consultiu sobre casos similares.