Miguel Ángel Fullana deja la presidencia de la Federació de Moros i Cristians de Dénia Miguel Ángel Fullana, junto a su directiva y el edil de Fiestas, Óscar Mengual. / J. Iglesias B. ORTOLÀ DÉNIA. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:54

El máximo representante de las fiestas de Moros i Cristians de Dénia, Miguel Ángel Fullana, anunció el jueves su renuncia al cargo de presidente de la Federació de Moros i Cristians. Fullana, que compareció junto a su directiva, esgrimió razones familiares para explicar su decisión. Según dijo, «la principal razón es mi hijo, el cargo me ha mantenido muy ocupado estos dos años y no le he dedicado el tiempo que hubiese querido, y a su edad es cuando él más me necesita».

A pesar de que la renuncia se interpreta como una dimisión con los estatutos en la mano, el hasta ahora presidente y sus compañeros no lo consideran así, ya que «cuando salí elegido dije que tan solo estaría dos años y lo he cumplido, no he abandonado el barco a la mitad de legislatura».

Fullana remarcó la necesidad de cambiar la duración de los mandatos en la federación festera: «Creo firmemente que hay que modificar el artículo 16 y reducir las presidencias a dos años». Por ello, anunció que se ha planteado esto entre las filaes y se debatirá y votará en la próxima asamblea general.

El hasta ahora presidente también quiso hacer balance de sus dos años al frente del cargo. Según comentó, junto a su directiva trabajó «para que no se me recordase como un presidente de continuidad e inmovilismo, hemos apostado por eliminar viejas y malas costumbres que nos habían apartado del público, intentando que la fiesta fuese más próxima».

A pesar de su renuncia, Fullana aseguró que seguirá trabajando con la nueva directiva «dentro de mis posibilidades para que no falte de nada en nuestras queridas fiestas». Respecto a su sustituto, no quiso dar pistas sobre quién puede ocupar el cargo. Lo que sí que explicó fueron los pasos que seguirá la federación para elegir al nuevo presidente. El 10 de septiembre se abrirá el plazo para presentar candidaturas, con fecha límite el 24 de septiembre. Será el día 2 de octubre cuando se conocerá al nuevo presidente, tras la votación en las que participarán los 16 primer tro, en representación de las filaes.