Medallas para los pequeños del baloncesto Los integrantes de los 10 equipos de prebenjamín que representan a los colegios de Dénia reciben su trofeo en la última jornada DÉNIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:40

La liga local de baloncesto en la categoría prebenjamín de Dénia echó su telón con la disputa de la última jornada. Los niños y niñas pertenecientes a los 10 equipos que representan a los colegios Maristas, Alfa & Omega, Paidos, Pou de la Muntanya, Montgó, Carmelitas y Les Vessanes jugaron el último encuentro de la temporada en el pabellón Joan Fuster.

Estos partidos, al igual que en el resto de jornadas que se han jugado durante la liga, no tienen ganador ni perdedor. En esta categoría prebenjamín no cuentan los resultados. El objetivo que se persigue no es la competitividad entre los participantes, sino que todos los que se inician en el deporte de la canasta se diviertan, tengan buenas sensaciones y aprendan los valores que fomenta este deporte de equipo.

Una vez acabaron de disputarse los partidos, se procedió a la entrega de los trofeos y medallas para todos los participantes. En este acto tomaron parte el concejal de Deportes de Dénia, Vicent Crespo, y el director deportivo del Dénia Básquet Club, Manolo Viciano.

El coordinador de la liga local, Carlos Vila, agradeció el esfuerzo de todos los monitores, padres, madres y jugadores para que una vez más la competición haya sido todo un éxito.