HACER MÁS MARQUÉS DE CAMPO

El otro día, después de dos debates -dos- sobre la peatonalización de Marqués de Campo (yo en contra), me paré a mirar la calle con ojos críticos. ¿Saben qué? No es la vía más amplia de Dénia, ni la más pintoresca, ni la más larga, ni la más bella. Entonces, ¿por qué gusta tanto a todo el mundo? Y caí del guindo: ¡por los árboles!

Es normal que la gente quiera venir a pasear aquí en vez de ir a La Vía, por ejemplo. En invierno, en Marqués de Campo entra el sol y en verano las copas son tan frondosas que se tocan unas a otras, hacen un túnel verde y fresco, un oasis bajo el sol achicharrante.

Así que dado que es este, y no otro, el motivo de que a todo el mundo le guste ir a pasear a Marqués de Campo (sí, están los comercios, los bares, pero también hay comercios y bares en otras zonas de Dénia, y estoy hablando de pasear), pues he pensado: ¿y si en vez de peatonalizar Marqués de Campo, que será caro y polémico, «marquesdecampolizamos» toda Dénia?

Piénselo un martes cualquiera que tengan que ir caminando a las tres de la tarde, con el sol a plomo y sin una puñetera sombra para cobijarse. ¿No le gustaría ver la ciudad llena de árboles? No hace falta que sean todos de la misma especie, pero sí que cumplan con la misma función: dejar pasar el sol en invierno, dar sombra en verano (y bajar la temperatura).

Si además escogemos ejemplares que no precisen mucho mantenimiento (y de paso contratamos también a más personal en la brigada), que no provoquen alergias y que -¡por favor!- no haya que podarlos en verano, como ha sucedido en la avenida Juan Chabás, pues mejor.

Árboles de frondosas copas que al crecer se toquen y formen pasajes tan verdes y frescos como el de Marqués de Campo. ¿Se imaginan eso en toda Dénia? Hay, según nuestro equipo de gobierno, 50 proyectos para hacer e inaugurar de aquí a elecciones. A ver si al menos los que tocan calle nos llenan de oxígeno, sombra, luz y árboles toda Dénia. Seria bonito, ¿no?