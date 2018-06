La Marina Alta se compromete con el Código de Buen Gobierno Los ediles de la comarca junto al conseller en Gata. / B. O. Diversos municipios de la comarca se adhieren a la propuesta de la Generalitat para gestionar los ayuntamientos con más transparencia B. O. GATA DE GORGOS. Sábado, 9 junio 2018, 00:39

Varias localidades de la Marina Alta se comprometieron ayer a tener 'buenos gobiernos'. Se trata de la adhesión al Código de Buen Gobierno impulsado por la Generalitat para realizar una gestión en los municipios más transparente «para cumplir con la responsabilidad hacia la ciudadanía».

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz presidió el acto celebrado en Gata de Gorgos donde estuvieron representantes de diversos consistorios de la Marina Alta como Gata de Gorgos, El Verger, Dénia, Ondara, Ràfol d'Almúnia, Xaló, Orba, Els Poblets, Parcent, Pego, Benissa, Xàbia y Pedreguer.

Para Alcaraz, firmar este código supone «un freno a los abusos de poder y un instrumento para fiscalizar la acción de los representantes públicos». Durante la charla el conseller destacó que los firmantes «podrán adherirse al código y especificar si hay alguno de los artículos que no están dispuestos a cumplir por diferentes razones». Remarcaba, en este sentido, el artículo 11 referente a la aconfesionalidad, del que aseguraba «no se prohibe a nadie asistir a una procesión, sino que no se obliga a acudir». De hecho, Alcaraz aseguró que «habitualmente asisto a procesiones, aunque no participo en ellas».