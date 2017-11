Un gol de Luis Doménech le da el triunfo al Dénia ante el Ciudad de Benidorm Los jugadores dianenses celebrando el gol. / J. Zamora Los groguets hacen un fútbol práctico que les sirve para sumar los tres puntos en el Diego Mena ante un rival que solo buscó no encajar goles JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 28 noviembre 2017, 00:28

Un tanto de Luis Doménech le valió al Dénia para ganar al Ciudad de Benidorm por 1 a 0. Un triunfo que le sirve al conjunto groguet para ponerse segundo en la tabla, a tres puntos del Benigànim.

No fue un partido con buen fútbol, sino práctico. Al equipo que dirige Juan Carlos Signes, no se le suelen dar bien aquellas formaciones que llegan al campo Diego Mena con la intención de no encajar goles.

El técnico dianense sorprendió en su alineación en varias posiciones, ya que de salida Tonet volvió a la titularidad bajo los palos de la portería grogueta. Doménech estuvo probando durante el calentamiento y entró en el once, pero solo aguantó la primera mitad. Su presencia significó que Renzo se quedase en el banquillo. Molina entró por un Jordi que prácticamente había sido uno de los fijos del once de Signes. Unos cambios que provocaron que al equipo le costase coger las riendas en el juego.

Los dianenses tuvieron dificultades para sobrepasar la presión visitante en el centro del campo. El primer aviso llegó con un tiro lejano de César que tras botar el balón a punto estuvo de sorprender al meta visitante, Kevin. La segunda ocasión para los locales se produjo tras un centro de Paco que César cabeceó a las manos de Kevin.

El único tanto del encuentro se produjo en el minuto 40, cuando Luis Doménech lanzó una falta lateral desde la derecha y la pelota, tras cruzar el área pequeña sin que nadie la tocase, acabó en el interior de la portería visitante. Este gol vino bien ya que llegó tras una primera parte bastante monótona.

En la segunda mitad, el técnico local dejó en la caseta a un renqueante Doménech, al que se le nota que todavía no está en su mejor forma. La dinámica del juego fue la misma, dominio territorial del Dénia pero sin profundidad. El rival intentó dar más profundidad con unos cambios que no resultaron efectivos.

En el minuto 70 Panucci tuvo el segundo gol en sus botas pero su remate se estrelló en el travesaño. Cuatro minutos más tarde, en un golpe franco indirecto dentro del área visitante pudo marcar el Dénia, pero primero Kevin, después la madera y en última instancia un defensor impidieron que el balón acabase en el fondo de la portería benidormí.

En el 78, la expulsión de Arkaitz complicó más las cosas para el conjunto visitante. Los locales, aún jugando en superioridad, no pudieron marcar el tanto de la tranquilidad. Los jugadores del Ciudad de Benidorm en un último esfuerzo intentaron sorprender a la defensa local. Al final no se movió el marcador y el choque acabó con el 1 a 0.

Con esta victoria los groguets se colocan segundos con 25 puntos, a tres del líder, la UD Benigànim. En la próxima jornada el Dénia rinde visita a la UD Alginet.