LLÍBER, SEDE DEL EMBUTIDO DE LA VALL DE POP
MUESTRAEl municipio acogerá el próximo 4 de marzo la VII edición de la Feria del producto tradicional con la 'figatellà' mundial como principal atractivo gastronómico
JOSÉ IGLESIAS. MILES DE 'FIGATELLS', UN PRODUCTO DE LA MATANZA ELABORADO CON UNA MEZCLA DE HÍGADO DE CERDO Y ESPECIAS ENVUELTO EN SU PROPIA TELA DEL ESTÓMAGO, SERÁ EL PRODUCTO CÁRNICO PRINCIPAL ENTORNO AL QUE GIRARÁ LA VII FERIA DEL EMBUTIDO Y EL PRODUCTO TRADICIONAL QUE ATERRIZARÁ EL PRIMER DOMINGO DE MARZO EN LLÍBER.
UNA FERIA QUE ORGANIZA LA ASOCIACIÓN TURÍSTICO EMPRESARIAL TOT VALL DE POP (ATEVAP) QUE CADA AÑO RECALA EN UNO DE SUS MUNICIPIOS PARA ORGANIZAR ESTE EVENTO GASTRONÓMICO Y DAR A CONOCER LOS PUEBLOS DEL VALLE. EL PRESIDENTE DE ATEVAP, ÁNGEL VIVES, Y EL ALCALDE DE LLÍBER, JOSÉ JUAN REUS, Y OTROS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA, ACORDARON ESTA SEMANA QUE FUERA ESTA POBLACIÓN LA SEDE DE LA EDICIÓN DE 2018.
DE ESTA MANERA HAN COMENZADO YA LOS PREPARATIVOS Y SE VAN DESVELADO TAMBIÉN ALGUNOS PUNTOS CLAVE DE LA PROGRAMACIÓN COMO SU UBICACIÓN, QUE SERÁ EN EL APARCAMIENTO DE LA PLAZA DEL CENTRO MÉDICO. EN ESTE ESPACIO SE OFRECERÁN DURANTE TODA LA MAÑANA LOS ALMUERZOS TRADICIONALES A BASE DE EMBUTIDOS Y LAS TÍPICAS COCAS.
PARA ACOMPAÑAR ESTA COMIDA PODRÁN DEGUSTARSE LOS VINOS, LA REPOSTERÍA Y LAS MIELES QUE SE ELABORAN EN LA ZONA. ADEMÁS, LA JORNADA ESTARÁ AMENIZADA CON MÚSICA Y UNA DEMOSTRACIÓN DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDO CON EL MÉTODO ARTESANAL POR PARTE DE EXPERTOS DEL VALLE.
EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE LA FERIA LLEGARÁ AL MEDIODÍA DEL DOMINGO CUATRO DE MARZO CON LA YA TRADICIONAL 'FIGATELLÀ MUNDIAL' EN LA QUE SE ASAN MILES DE PIEZAS DE 'FIGATELLS', SIGUIENDO UNA TRADICIÓN MUY ARRAIGADA EN EL VALLE.
COMO EN AÑOS ANTERIORES, SE HARÁ ENTREGA DEL DELANTAL ACREDITATIVO DEL 'TORRAOR DE HONOR', UN TÍTULO QUE SE CONCEDE ANUALMENTE A UNA PERSONA RELEVANTE, VECINO O CON VINCULACIÓN AL VALLE, COMO MUESTRA DE GRATITUD Y RECONOCIMIENTO A LA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN Y LA VALL DE POP.
LA VII FERIA DEL EMBUTIDO Y EL PRODUCTO TRADICIONAL ES UNA MUY BUENA OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR DE LA GASTRONOMÍA MÁS TRADICIONAL DE LA MARINA ALTA EN SU ESTADO MÁS PURO. TAMBIÉN SE CREA UNA COYUNTURA ESPECIAL PARA CONOCER EL ENTORNO ÚNICO DEL INTERIOR DE LA COMARCA QUE CONSERVA UN GRAN ATRACTIVO PAISAJÍSTICO, CULTURAL Y GASTRONÓMICO, DE ENORME INTERÉS Y TRADICIÓN.
DE HECHO SE HA PROGRAMADO TAMBIÉN UNA EXCURSIÓN PARA EL SÁBADO 3 DE MARZO QUE RECORRERÁ ALGUNOS PUNTOS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y CULTURAL DEL VALLE, EN EL ENTORNO MÁS PRÓXIMO A LLÍBER. LA FERIA DEL EMBUTIDO Y EL PRODUCTO TRADICIONAL ES UNA DE LAS INICIATIVAS QUE IMPULSA LA ASOCIACIÓN A LO LARGO DEL AÑO CON EL FIN DE PROMOVER LA TRADICIÓN Y LA GASTRONOMÍA DE LA VALL DE POP.
LAS OTRAS DOS CITAS DE MAYOR RELEVANCIA SON LAS JORNADAS TOT VALL DE POP, EN DICIEMBRE, Y EL MES DE LA VENDIMIA Y LA GASTRONOMÍA, EN SEPTIEMBRE, Y QUE SIRVEN PARA PONER EN VALOR EL ATRACTIVO TURÍSTICO, PAISAJÍSTICO Y CULTURAL DEL INTERIOR DE LA MARINA ALTA.
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