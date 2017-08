Larry Fluder gana el Trofeo Sir Thomas Lipton Regata Larry Fluder con su trofeo en la 44 Semana de la Vela del Club Náutico de Jávea. / LP Una treintena de embarcaciones participa en los últimos torneos de la 44 Semana de la Vela del Club Náutico de Jávea JAVIER ZAMORA XÀBIA. Martes, 29 agosto 2017, 00:13

El Club Náutico de Jávea cerró la 44 Semana de la Vela este fin de semana con un nuevo éxito de participación con la bahía de Xàbia. Este fin de semana los protagonistas fueron los cruceros que participaron en las últimas competiciones programadas. En el Trofeo Sir Thomas Lipton Regata, el barco 'Optimmum', de Larry Fluder, repitió la victoria conseguida en la edición del 2016.

Tras Fluder, entró la embarcación, Lantano, de la escuela de vela patroneada por Juanjo Royo. El tercer puesto fue para el barco 'Saona', de Gonzalo Calvo.

En cuanto al Trofeo Sir Thomas Lipton Club, se impuso la embarcación 'Archer II', de Javier Navarro, que llegó por delante del barco 'Pataro', de Javier Poole. La tercera posición la ocupó 'Marara', de Vicente Reig.

Respecto al Trofeo Comodoro Clase A, el barco vencedor fue 'Aquarel', de Juan Meseguer, seguido del Optimmum' de Larry Fluder, y del 'Cóndor', de Carlos Fernández Martos. En la Clase B, se alzó triunfador 'Let it be', de Marcelo Baltzr Foucher. La segunda plaza la conquistó el 'Saona', de Gonzalo Calvo, y el tercer puesto se lo adjudicó el barco 'Archer II, de Javier Navarro.

En la Clase C, el triunfador fue el barco 'Lotano', de la Escuela de vela patroneado por Juanjo Royo. La segunda posición correspondió a la 'Pataro', de Javier Poole.

En la regata del Trofeo Comodoro 4 Estaciones, el triunfador fue el barco, 'Alverdro II', de Pedro Server, por delante del 'Marara', de Vicente Reig, y del 'Venezia I', de Fernando Ferrer.

En el trofeo Veteranos lo obtuvo Pablo Aliaga, por delante de Omar Martínez y de Vicente Reig.

Entrega de premios

El sábado por la noche se celebró la entrega de trofeos y un reconocimiento al armador del año, que recayó en Vicente Reig. Un acto que contó con la presencia del secretario de la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, Rafael Chirivella, el alcalde de Xàbia, José Chulvi, y el presidente del Club Náutico Arturo Miquel.

Durante su intervención Miquel agradeció el apoyo que está recibiendo la junta directiva del club tanto de los socios como de la federación en el proceso de renovación de la concesión, y en especial, subrayó el de «toda la corporación y en particular el alcalde, José Chulvi».

El presidente añadió que «el tema depende de la conselleria, pero tener una cooperación y una acercamiento al municipio es el primer paso para tener esa renovación».

Por su parte, Rafael Chirivella indicó que desde la federación apoyaban una vez más a Xàbia en su Semana de la Vela y recordó el homenajeó a los regatistas del Club Náutico de Jávea que durante 2016 han cosechado grandes éxitos: Rafa Andarias, los hermanos Enrique y Pablo Luján, Silvia Sebastia, Julia Miñana y Gonzalo Boronat.

Mientras que el alcalde, José Chulvi, subrayó que «desde el primer momento nos hemos entendido bien ya que la junta directiva ha entendido bien lo que expresábamos». Según señaló, el Ayuntamiento de Xàbia tenía muy claro que «hay que estar al lado del club para conseguir la renovación de la concesión». Y pidió también a todos los presentes que con su esfuerzo contribuyan a «seguir cuidando el mar».